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Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 13 тысяч человек

4 апреля 2021, 08:15
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Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 34 333 жителя Украины. За сутки умерли еще 258 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

коронавирус
Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 13 тысяч человек / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 13 738 человек, в том числе заболели 504 ребенка и 216 медработников. При этом в больницы госпитализировали 5545 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 4 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 745 709, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 34 333 жителя Украины. За сутки умерли еще 258 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За сутки выздоровели - 4 657 человек, всего за время пандемии 1 347 193.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.

Степанов также рассказал, что за минувшие сутки в Украине вакцинировались 3919 человек, всего - 290 566.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 552 случая / 720 прививок;
  • Винницкая область - 397 случаев / 110 прививок;
  • Волынская область - 226 случаев / 210 прививок;
  • Днепропетровская область - 1143 случая / 290 прививок;
  • Донецкая область - 668 случаев / 140 прививок;
  • Житомирская область - 616 случаев / 80 прививок;
  • Закарпатская - 287 случаев / 30 прививок;
  • Запорожская область - 328 случаев / 40 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 234 случая / 179 прививок;
  • Киевская область - 804 случая / 0 прививок;
  • Кировоградская область - 171 случай / 80 прививок;
  • Луганская область - 56 случаев / 140 прививок;
  • Львовская область - 865 случаев / 240 прививки;
  • Николаевская область - 386 случаев / 130 прививок;
  • Одесская область - 1075 случаев / 160 прививок;
  • Полтавская область - 194 случая / 110 прививок;
  • Ровенская область - 330 случаев / 50 прививок;
  • Сумская область - 762 случая / 40 прививок;
  • Тернопольская область - 505 случаев / 130 прививок;
  • Харьковская область - 1388 случаев / 440 прививок;
  • Херсонская область - 186 случаев / 0 прививок;
  • Хмельницкая область - 1060 случаев / 200 прививок;
  • Черкасская область - 646 случаев / 160 прививок;
  • Черновицкая область - 304 случая / 180 прививок;
  • Черниговская область - 555 случаев / 60 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве - статистика на 4 апреля

За минувшие сутки в столице Украины зафиксировали 552 подтвержденных случая заболевания. Всего по состоянию на воскресенье, 4 апреля, в Киеве официально зарегистрировано 167 210 случаев заражения.

Согласно данным на сайте СНБО, за минувшие сутки в Киеве скончались 40 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, всего в городе зафиксировано 3585 летальных случаев.

Выздоровели за сутки всего 68 жителей столицы, всего за время пандемии – 107 552.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 23 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.
  • Из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
  • 2 апреля стало известно, что в двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях.
  • 3 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине 2 апреля выявили у 20 341 человека.

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