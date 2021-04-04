Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 13 тысяч человек / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 13 738 человек, в том числе заболели 504 ребенка и 216 медработников. При этом в больницы госпитализировали 5545 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 4 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 745 709, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 34 333 жителя Украины. За сутки умерли еще 258 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За сутки выздоровели - 4 657 человек, всего за время пандемии 1 347 193.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.

Степанов также рассказал, что за минувшие сутки в Украине вакцинировались 3919 человек, всего - 290 566.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 552 случая / 720 прививок;

Винницкая область - 397 случаев / 110 прививок;

Волынская область - 226 случаев / 210 прививок;

Днепропетровская область - 1143 случая / 290 прививок;

Донецкая область - 668 случаев / 140 прививок;

Житомирская область - 616 случаев / 80 прививок;

Закарпатская - 287 случаев / 30 прививок;

Запорожская область - 328 случаев / 40 прививок;

Ивано-Франковская область - 234 случая / 179 прививок;

Киевская область - 804 случая / 0 прививок;

Кировоградская область - 171 случай / 80 прививок;

Луганская область - 56 случаев / 140 прививок;

Львовская область - 865 случаев / 240 прививки;

Николаевская область - 386 случаев / 130 прививок;

Одесская область - 1075 случаев / 160 прививок;

Полтавская область - 194 случая / 110 прививок;

Ровенская область - 330 случаев / 50 прививок;

Сумская область - 762 случая / 40 прививок;

Тернопольская область - 505 случаев / 130 прививок;

Харьковская область - 1388 случаев / 440 прививок;

Херсонская область - 186 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область - 1060 случаев / 200 прививок;

Черкасская область - 646 случаев / 160 прививок;

Черновицкая область - 304 случая / 180 прививок;

Черниговская область - 555 случаев / 60 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве - статистика на 4 апреля

За минувшие сутки в столице Украины зафиксировали 552 подтвержденных случая заболевания. Всего по состоянию на воскресенье, 4 апреля, в Киеве официально зарегистрировано 167 210 случаев заражения.

Согласно данным на сайте СНБО, за минувшие сутки в Киеве скончались 40 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, всего в городе зафиксировано 3585 летальных случаев.

Выздоровели за сутки всего 68 жителей столицы, всего за время пандемии – 107 552.

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