Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 5 тысяч человек

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 44 596 человек. За сутки умерли еще 160 пациентов.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 5094 человек. При этом в больницы госпитализированы 3199 человек.
По состоянию на утро воскресенья, 2 мая, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 2 083 180, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 44 596 человек. За сутки умерли еще 160 пациентов.
За сутки выздоровели - 5784 человека, всего за время пандемии 1 676 265.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.
Степанов уточнил, что за минувшие сутки в Украине 2661 человек был привит против COVID-19, а всего привито - 754 926, из них получили 1 дозу - 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- г. Киев - 177 случаев / 74 прививки;
- Винницкая область - 100 случаев / 74 прививки;
- Волынская область - 120 случаев / 40 прививок;
- Днепропетровская область - 804 случая / 104 прививки;
- Донецкая область - 418 случаев / 350 прививок;
- Житомирская область - 193 случая / 78 прививок;
- Закарпатская - 9 случаев / 83 прививки;
- Запорожская область - 100 случаев / 20 прививок;
- Ивано-Франковская область - 56 случаев / 0 прививок;
- Киевская область - 255 случаев / 156 прививок;
- Кировоградская область - 131 случай / 0 прививок;
- Луганская область - 37 случаев / 0 прививок;
- Львовская область - 203 случая / 20 прививок;
- Николаевская область - 232 случая / 425 прививок;
- Одесская область - 296 случаев / 287 прививок;
- Полтавская область - 127 случаев / 20 прививок;
- Ровенская область - 183 случая / 140 прививок;
- Сумская область - 175 случаев / 190 прививок;
- Тернопольская область - 181 случай / 0 прививок;
- Харьковская область - 344 случая / 246 прививок;
- Херсонская область - 187 случаев / 50 прививок;
- Хмельницкая область - 209 случаев / 0 прививок;
- Черкасская область - 273 случая / 127 прививок;
- Черновицкая область - 273 случаев / 83 прививки;
- Черниговская область - случаев / 94 прививки.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Коронавирус в Украине за сутки 30 апреля выявили у 8 549 жителей страны. В том числе заболели 374 ребенка и 145 медработников. За минувшие 24 часа госпитализирован 3 051человек; летальных случаев - 351, выздоровели 14 956 человек.
- В субботу, 1 мая, в Киеве ослабили жесткие карантинные ограничения. Общественный транспорт в городе работает без спецпропусков. Также в столице разрешили работу заведений питания, кинотеатров и рынков.
- Красная зона карантина в Украине уменьшилась – 1 мая из нее вышли Киевская и Николаевская области, а также Киев. Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения Украины, красный уровень эпидемической опасности остается в 7 областях.