Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 5 тысяч человек

Коронавирус в Украине за сутки выявили у 5 тысяч человек / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 5094 человек. При этом в больницы госпитализированы 3199 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 2 мая, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 2 083 180, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 44 596 человек. За сутки умерли еще 160 пациентов.

За сутки выздоровели - 5784 человека, всего за время пандемии 1 676 265.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

Степанов уточнил, что за минувшие сутки в Украине 2661 человек был привит против COVID-19, а всего привито - 754 926, из них получили 1 дозу - 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 177 случаев / 74 прививки;

Винницкая область - 100 случаев / 74 прививки;

Волынская область - 120 случаев / 40 прививок;

Днепропетровская область - 804 случая / 104 прививки;

Донецкая область - 418 случаев / 350 прививок;

Житомирская область - 193 случая / 78 прививок;

Закарпатская - 9 случаев / 83 прививки;

Запорожская область - 100 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область - 56 случаев / 0 прививок;

Киевская область - 255 случаев / 156 прививок;

Кировоградская область - 131 случай / 0 прививок;

Луганская область - 37 случаев / 0 прививок;

Львовская область - 203 случая / 20 прививок;

Николаевская область - 232 случая / 425 прививок;

Одесская область - 296 случаев / 287 прививок;

Полтавская область - 127 случаев / 20 прививок;

Ровенская область - 183 случая / 140 прививок;

Сумская область - 175 случаев / 190 прививок;

Тернопольская область - 181 случай / 0 прививок;

Харьковская область - 344 случая / 246 прививок;

Херсонская область - 187 случаев / 50 прививок;

Хмельницкая область - 209 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 273 случая / 127 прививок;

Черновицкая область - 273 случаев / 83 прививки;

Черниговская область - случаев / 94 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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