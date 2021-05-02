УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 5 тысяч человек

2 мая 2021, 08:20
Прослушать новость
Остановить

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 44 596 человек. За сутки умерли еще 160 пациентов.

Тест, коронавирус
Коронавирус в Украине за сутки выявили у 5 тысяч человек / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 5094 человек. При этом в больницы госпитализированы 3199 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 2 мая, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 2 083 180, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 44 596 человек. За сутки умерли еще 160 пациентов.

За сутки выздоровели - 5784 человека, всего за время пандемии 1 676 265.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

Степанов уточнил, что за минувшие сутки в Украине 2661 человек был привит против COVID-19, а всего привито - 754 926, из них получили 1 дозу - 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 177 случаев / 74 прививки;
  • Винницкая область - 100 случаев / 74 прививки;
  • Волынская область - 120 случаев / 40 прививок;
  • Днепропетровская область - 804 случая / 104 прививки;
  • Донецкая область - 418 случаев / 350 прививок;
  • Житомирская область - 193 случая / 78 прививок;
  • Закарпатская - 9 случаев / 83 прививки;
  • Запорожская область - 100 случаев / 20 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 56 случаев / 0 прививок;
  • Киевская область - 255 случаев / 156 прививок;
  • Кировоградская область - 131 случай / 0 прививок;
  • Луганская область - 37 случаев / 0 прививок;
  • Львовская область - 203 случая / 20 прививок;
  • Николаевская область - 232 случая / 425 прививок;
  • Одесская область - 296 случаев / 287 прививок;
  • Полтавская область - 127 случаев / 20 прививок;
  • Ровенская область - 183 случая / 140 прививок;
  • Сумская область - 175 случаев / 190 прививок;
  • Тернопольская область - 181 случай / 0 прививок;
  • Харьковская область - 344 случая / 246 прививок;
  • Херсонская область - 187 случаев / 50 прививок;
  • Хмельницкая область - 209 случаев / 0 прививок;
  • Черкасская область - 273 случая / 127 прививок;
  • Черновицкая область - 273 случаев / 83 прививки;
  • Черниговская область - случаев / 94 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Коронавирус в Украине за сутки 30 апреля выявили у 8 549 жителей страны. В том числе заболели 374 ребенка и 145 медработников. За минувшие 24 часа госпитализирован 3 051человек; летальных случаев - 351, выздоровели 14 956 человек.
  • В субботу, 1 мая, в Киеве ослабили жесткие карантинные ограничения. Общественный транспорт в городе работает без спецпропусков. Также в столице разрешили работу заведений питания, кинотеатров и рынков.
  • Красная зона карантина в Украине уменьшилась – 1 мая из нее вышли Киевская и Николаевская области, а также Киев. Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения Украины, красный уровень эпидемической опасности остается в 7 областях.

Максим Степанов коронавирус в Украине коронавирус новости коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 5 тысяч человек». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Нож в спину: как РФ ответит Украине на участие США в Крымской платформеНож в спину: как РФ ответит Украине на участие США в Крымской платформе Светлый понедельник: что делать украинцам в Поливальный понедельникСветлый понедельник: что делать украинцам в Поливальный понедельник Военный эксперт раскрыл неожиданный сценарий вторжения РФ в УкраинуВоенный эксперт раскрыл неожиданный сценарий вторжения РФ в Украину В России пригрозили Киеву окончательным разрывом Украины с ДонбассомВ России пригрозили Киеву окончательным разрывом Украины с Донбассом Взрывной земельный вопрос: как власть роет себе могилуВзрывной земельный вопрос: как власть роет себе могилу

Последние новости

12:26
В Сети рассказали, куда Порошенко махнул на отдых на майские праздники
12:13
Минздрав обнародовал актуальный список регионов красной зоны карантина Видео
12:05
На Закарпатье агенты РФ устроили провокацию с листовками и прокололись – СМИ
11:54
У Лаврова закатили истерику в ответ на предложение G7 бороться с фейками РФ Видео
11:26
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 мая 2021: сложности и подарок судьбы Видео
Реклама
11:18
Эксперт объяснил планы властей по повышению прожиточного минимума Видео
11:12
В Украине назвали фиксированный тариф на электроэнергию для населения Видео
10:53
"Так в спину еб*шит": в Сети сообщили о массовой драке подростков в Одессе Видео
10:22
Как Россия неожиданно потеряла влияние в Средней Азии мнение
10:11
Пушилин заявил, что Зеленский боится получить пулю в спину на Донбассе Видео
10:01
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 мая: вспышка страсти и новые свободы Видео
09:45
Худшие аксессуары для женщин после 40 лет Видео
09:34
Отвод российских войск от Украины: Блинкен сделал заявление Видео
08:50
У границ Украины найден коронавирус-мутант из Индии
08:33
Зеленский еще долго будет бегать вокруг глобуса мнение
08:19
Коронавирус в Украине за сутки выявили у менее 3 тысяч человек Видео
07:56
Осенью Украину ждет COVID-21: врач рассказала, чем опасен этот штамм Видео
07:43
Врач рассказала, кому опасно есть лук Видео
07:30
Генерал ВСУ сравнил стягивание российских войск с 2014 годом Видео
07:15
Журналист раскрыл сценарий новых ударов Евросоюза по России Видео
Реклама
06:54
Повышение прожиточного минимума: почему украинцы его не почувствуют мнение
06:33
В США назвали главную цель Путина с войсками у границ Украины Видео
05:32
Зеленскому очень опасно один на один встречаться с Путиным – экс-посол Видео
05:05
У Байдена раскрыли планы по переговорам с Северной Кореей Видео
04:28
Воздушные поздравления с Днем кондитера на словах и в картинках
03:50
Соблазнительные кожаные юбки вошли в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
03:07
Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем говорит цвет ногтей
02:17
Экс-министр обороны спрогнозировал направление удара РФ по Украине Видео
00:55
Как бороться с одышкой после коронавируса - советы врача Видео
00:19
Светлый понедельник: что делать украинцам в Поливальный понедельник Видео
02 мая, воскресенье
23:51
Украину накроет настоящая жара: когда и где ждать больше +25 градусов Видео
23:16
РФ готовит удар: эксперт назвал самое слабое звено обороны Украины Видео
22:58
В США прошлись по увольнению Коболева из Нафтогаза
22:30
В Чехии поставили точку в версии о взрыве складов с боеприпасами агентами ГРУ Видео
22:15
В Украине резко подорожают продукты питания: когда и на сколько
22:13
Вещи, которые нужно выбросить из своего шкафа Видео
22:13
Подробный лунный календарь на май 2021: грабеж и примирение
21:54
Выяснилось, как отмечает майские праздники Зеленский
21:39
В Киеве девушки выпивали, курили и задували свечи в церкви Видео
21:06
У Байдена сделали жесткое заявление в адрес РФ из-за взрыва складов в Чехии Видео
Реклама
21:04
Конфликт на границе: лидер Киргизии выступил с заявлением Видео
20:51
Apple запустит обновлённую подписку с Hi-Fi звуком вместе с новыми AirPods'ами
20:40
Почему секутся волосы и как с этим бороться Видео
20:33
Военный эксперт раскрыл неожиданный сценарий вторжения РФ в Украину Видео
20:24
В России резко отреагировали на планы Большой семерки по Москве и Пекину Видео
20:14
Отец Бритни Спирс заявил, что певица страдает опасным заболевание Видео
20:14
Авторы Halo Infinite расхвалили ПК-версию и показали новые кадры из игры Фото
20:08
Мини-сумки сказочной красоты – большая модная тенденция 2021 Фото Видео
19:34
Врач перечислил новые опасные симптомы коронавируса Видео
19:18
Десятки танков и БТР: появилось новое видео с техникой РФ у границ Украины Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять