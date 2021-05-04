Коронавирус в Украине за сутки выявили у почти 2,5 тысячи человек

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 44 916 человек. За сутки умерли еще 166 пациентов.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 2472 человек. Он уточнил, что госпитализированы за сутки 1325 жителей Украины с диагнозом COVID-19.
По состоянию на утро вторника, 4 мая, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 2 088 410, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 44 916 человек. За сутки умерли еще 166 пациентов.
За сутки выздоровели – 7815 человек, всего за время пандемии 1 689 630.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.
919 человек привито против COVID-19 в сутки 3 мая 2021 в Украине.
756 022 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- г. Киев - 151 случай / 157 прививок;
- Винницкая область - 27 случаев / 0 прививок;
- Волынская область - 77 случаев / 36 прививок;
- Днепропетровская область - 220 случаев / 79 прививок;
- Донецкая область - 324 случая / 86 прививок;
- Житомирская область - 26 случаев / 47 прививок;
- Закарпатская - 12 случаев / 38 прививок;
- Запорожская область - 168 случаев / 20 прививок;
- Ивано-Франковская область - 19 случаев / 0 прививок;
- Киевская область - 100 случаев / 64 прививки;
- Кировоградская область - 62 случая / 20 прививок;
- Луганская область - 21 случай / 0 прививок;
- Львовская область - 55 случаев / 0 прививок;
- Николаевская область - 79 случаев / 174 прививки;
- Одесская область - 168 случаев / 0 прививок;
- Полтавская область - 85 случаев / 30 прививок;
- Ровенская область - 58 случаев / 0 прививок;
- Сумская область - 60 случаев / 24 прививки;
- Тернопольская область - 94 случая / 0 прививок;
- Харьковская область - 191 случай / 80 прививок;
- Херсонская область - 29 случаев / 0 прививок;
- Хмельницкая область - 115 случаев / 0 прививок;
- Черкасская область - 253 случая / 42 прививки;
- Черновицкая область - 58 случаев / 22 прививки;
- Черниговская область - 20 случаев / 0 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Коронавирус в Украине за сутки 2 мая выявили у 2758 жителей страны. За минувшие 24 часа госпитализирован 1591 человек; летальных случаев - 154, выздоровели 5550 человек.
- В Киеве ослабили жесткие карантинные ограничения в субботу, 1 мая. Общественный транспорт в городе работает без спецпропусков. Также в столице разрешили работу заведений питания, кинотеатров и рынков.
- Осенью Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него, заявила Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец.