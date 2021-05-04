Коронавирус в Украине за сутки выявили у почти 2,5 тысячи человек / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 2472 человек. Он уточнил, что госпитализированы за сутки 1325 жителей Украины с диагнозом COVID-19.

По состоянию на утро вторника, 4 мая, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 2 088 410, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 44 916 человек. За сутки умерли еще 166 пациентов.

За сутки выздоровели – 7815 человек, всего за время пандемии 1 689 630.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

919 человек привито против COVID-19 в сутки 3 мая 2021 в Украине.

756 022 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 151 случай / 157 прививок;

Винницкая область - 27 случаев / 0 прививок;

Волынская область - 77 случаев / 36 прививок;

Днепропетровская область - 220 случаев / 79 прививок;

Донецкая область - 324 случая / 86 прививок;

Житомирская область - 26 случаев / 47 прививок;

Закарпатская - 12 случаев / 38 прививок;

Запорожская область - 168 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область - 19 случаев / 0 прививок;

Киевская область - 100 случаев / 64 прививки;

Кировоградская область - 62 случая / 20 прививок;

Луганская область - 21 случай / 0 прививок;

Львовская область - 55 случаев / 0 прививок;

Николаевская область - 79 случаев / 174 прививки;

Одесская область - 168 случаев / 0 прививок;

Полтавская область - 85 случаев / 30 прививок;

Ровенская область - 58 случаев / 0 прививок;

Сумская область - 60 случаев / 24 прививки;

Тернопольская область - 94 случая / 0 прививок;

Харьковская область - 191 случай / 80 прививок;

Херсонская область - 29 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область - 115 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 253 случая / 42 прививки;

Черновицкая область - 58 случаев / 22 прививки;

Черниговская область - 20 случаев / 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: