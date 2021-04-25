Коронавирус в Украине за сутки выявили у почти 8 тысяч человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 7930 человек, заявил глава Минздрава Максим Степанов. При этом госпитализированы 3 688 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 25 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 2 025 271, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 42 323 человека. За сутки умер еще 231 пациент.

За сутки выздоровели - 6 574 человека, всего за время пандемии 1 572 528.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

В Киеве за сутки обнаружили 330 случаев заражения, жертв болезни - 30, выздоровели 65 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 330 случаев / 241 прививки;

Винницкая область - 119 случаев / 240 прививок;

Волынская область - 228 случаев / 171 прививки;

Днепропетровская область - 1034 случая / 237 прививок;

Донецкая область - 582 случая / 200 прививок;

Житомирская область - 277 случаев / 99 прививок;

Закарпатская - 34 случая / 13 прививок;

Запорожская область - 252 случая / 79 прививок;

Ивано-Франковская область - 65 случаев / 20 прививок;

Киевская область - 441 случай / 293 прививки;

Кировоградская область - 186 случаев / 154 прививки;

Луганская область - 52 случая / 45 прививок;

Львовская область - 294 случая / 101 прививки;

Николаевская область - 350 случаев / 134 прививки;

Одесская область - 481 случай / 414 прививок;

Полтавская область - 187 случаев / 97 прививок;

Ровенская область - 255 случаев / 235 прививок;

Сумская область - 409 случаев / 5 прививок;

Тернопольская область - 220 случаев / 47 прививок;

Харьковская область - 954 случая / 754 прививки;

Херсонская область - 225 случаев / 145 прививок;

Хмельницкая область - 341 случай / 227 прививок;

Черкасская область - 247 случаев / 218 прививок;

Черновицкая область - 115 случаев / 164 прививки;

Черниговская область - 252 случая / 198 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько украинцев получили прививку от коронавируса:

4531 человек привит против COVID-19 за сутки 24 апреля 2021 в Украине.

526 916 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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