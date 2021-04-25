Коронавирус в Украине за сутки выявили у почти 8 тысяч человек

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 42 323 человека. За сутки умер еще 231 пациент с диагнозом "ковид".
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 7930 человек, заявил глава Минздрава Максим Степанов. При этом госпитализированы 3 688 человек.
По состоянию на утро воскресенья, 25 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 2 025 271, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 42 323 человека. За сутки умер еще 231 пациент.
За сутки выздоровели - 6 574 человека, всего за время пандемии 1 572 528.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.
В Киеве за сутки обнаружили 330 случаев заражения, жертв болезни - 30, выздоровели 65 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- г. Киев - 330 случаев / 241 прививки;
- Винницкая область - 119 случаев / 240 прививок;
- Волынская область - 228 случаев / 171 прививки;
- Днепропетровская область - 1034 случая / 237 прививок;
- Донецкая область - 582 случая / 200 прививок;
- Житомирская область - 277 случаев / 99 прививок;
- Закарпатская - 34 случая / 13 прививок;
- Запорожская область - 252 случая / 79 прививок;
- Ивано-Франковская область - 65 случаев / 20 прививок;
- Киевская область - 441 случай / 293 прививки;
- Кировоградская область - 186 случаев / 154 прививки;
- Луганская область - 52 случая / 45 прививок;
- Львовская область - 294 случая / 101 прививки;
- Николаевская область - 350 случаев / 134 прививки;
- Одесская область - 481 случай / 414 прививок;
- Полтавская область - 187 случаев / 97 прививок;
- Ровенская область - 255 случаев / 235 прививок;
- Сумская область - 409 случаев / 5 прививок;
- Тернопольская область - 220 случаев / 47 прививок;
- Харьковская область - 954 случая / 754 прививки;
- Херсонская область - 225 случаев / 145 прививок;
- Хмельницкая область - 341 случай / 227 прививок;
- Черкасская область - 247 случаев / 218 прививок;
- Черновицкая область - 115 случаев / 164 прививки;
- Черниговская область - 252 случая / 198 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сколько украинцев получили прививку от коронавируса:
- 4531 человек привит против COVID-19 за сутки 24 апреля 2021 в Украине.
- 526 916 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.
- 2 апреля стало известно, что в двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях.
- 19 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. По его словам, в будущем стране грозит новый штамм COVID-19 - так называемая двойная мутация.
- Согласно свежим прогнозам Министерства здравоохранения Украины, красную карантинную зону покинут Киев и пять областей. Регионы должны перейти в желтую зону на следующей неделе, заявил главный санитарный врач страны и замглавы ведомства Виктор Ляшко.