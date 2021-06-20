Коронавирус в Украине за время пандемии убил 52 тысячи человек

Коронвирус в Украине за время пандемии убил 52 тысячи человек / УНИАН

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 479 человек. При этом в больницы госпитализированы 544 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 19 июня в Украине умерли 24 человека. В то же время выздоровели 755 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 229 523 человек;

выздоровели - 2 151 463 человек;

летальных случаев - 52 016.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.

Ранее начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.

Летом в Украине ожидается существенное снижение заболеваемости коронавирусом вплоть до осеннего периода. При этом ситуация с вакцинацией в стране улучшается, заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что новая вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в осенне-зимний период. Вполне вероятно, что вирус будет параллельно циркулировать с гриппом и гриппоподобными заболеваниями. Поэтому украинцам лучше перестраховаться и сделать прививку, отметил чиновник.