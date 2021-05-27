Коронавирус в Украине: число жертв пересекло "красную линию"

Коронавирус за сутки побороли почти 17 тысяч украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 27 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3509 жителей страны. В том числе заболели 193 ребенка и 82 медицинских сотрудника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 1 402 человека; летальных случаев - 183, выздоровели 16 867 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 27 мая / facebook.com/moz.ukr

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 193 367 человек;

выздоровели - 2 006 918 человек;

летальных исходов - 50 067;

проведено ПЦР-тестов - 10 105 901.

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