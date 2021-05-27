Коронавирус в Украине: число жертв пересекло "красную линию"

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали за минувшие сутки в Киеве, Днепропетровской, Львовской и Харьковской областях.
По состоянию на утро четверга, 27 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3509 жителей страны. В том числе заболели 193 ребенка и 82 медицинских сотрудника.
За минувшие 24 часа госпитализированы 1 402 человека; летальных случаев - 183, выздоровели 16 867 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 193 367 человек;
- выздоровели - 2 006 918 человек;
- летальных исходов - 50 067;
- проведено ПЦР-тестов - 10 105 901.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- В среду, 26 мая, в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса COVID-19, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, которую Киев купил за бюджетные деньги без посредников.
- В Минздраве обнародовали статистику "побочек" после вакцинации от коронавируса.
- Ученые выяснили, какой побочный эффект от COVID-вакцины бывает только у детей.
- Украину ждут еще несколько волн роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Причина в том, что в страну будут попадать новые мутации COVID-19. Такое мнение озвучил семейный врач, врач-инфекционист Виктор Петров. По его словам, нужно срочно ускорить вакцинацию от коронавируса.
Автор: Анна Багрий