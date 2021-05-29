Коронавирус в Украине "залег на дно": за сутки выявили всего три тысячи больных / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 3096 человек. При этом в больницы госпитализированы 1309 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 28 мая в Украине умерли 156 человек. В то же время выздоровели 10 199 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 199 769 человек;

выздоровели - 2 030 415 человек;

летальных случаев - 50 388.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.

В Киеве за сутки от последствий COVID-19 скончаись 6 человек, а выздоровели 1680 человек.

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