Коронавирус в Украине "залег на дно": за сутки выявили всего три тысячи больных

За сутки 28 мая в Украине умерли 156 человек. В то же время выздоровели 10 199 человек.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 3096 человек. При этом в больницы госпитализированы 1309 человек.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 28 мая в Украине умерли 156 человек. В то же время выздоровели 10 199 человек.
За все время пандемии в стране:
- заболели - 2 199 769 человек;
- выздоровели - 2 030 415 человек;
- летальных случаев - 50 388.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.
В Киеве за сутки от последствий COVID-19 скончаись 6 человек, а выздоровели 1680 человек.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
- Летом в Украине ожидается существенное снижение заболеваемости коронавирусом вплоть до осеннего периода. При этом ситуация с вакцинацией в стране улучшается, заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий.
- Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила о всемирной катастрофе из-за новой атаки коронавируса. По ее словам, существует еще одна группа коронавирусов, которые до сих пор не циркулируют.
Автор: Адриана Бубновская