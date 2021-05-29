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Коронавирус в Украине "залег на дно": за сутки выявили всего три тысячи больных

29 мая 2021, 08:11

За сутки 28 мая в Украине умерли 156 человек. В то же время выздоровели 10 199 человек.

коронавирус,маска
Коронавирус в Украине "залег на дно": за сутки выявили всего три тысячи больных / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 3096 человек. При этом в больницы госпитализированы 1309 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 28 мая в Украине умерли 156 человек. В то же время выздоровели 10 199 человек.

За все время пандемии в стране:

  • заболели - 2 199 769 человек;
  • выздоровели - 2 030 415 человек;
  • летальных случаев - 50 388.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.

В Киеве за сутки от последствий COVID-19 скончаись 6 человек, а выздоровели 1680 человек.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
  • Летом в Украине ожидается существенное снижение заболеваемости коронавирусом вплоть до осеннего периода. При этом ситуация с вакцинацией в стране улучшается, заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий.
  • Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила о всемирной катастрофе из-за новой атаки коронавируса. По ее словам, существует еще одна группа коронавирусов, которые до сих пор не циркулируют.

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