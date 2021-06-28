Коронавирус в Украине замедлил рост: за сутки выявили всего 285 больных

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Николаевской и Одесской областях.
Коронавирус в Украине в последнее время замедлил рост. В частности, за минувшие сутки в стране выявили всего 285 случаев заражения. При этом в больницы госпитализированы 384 человека.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 27 июня в Украине умерли 9 человек. В то же время выздоровели 723 человека.
За все время пандемии в стране:
заболели - 2 234 281 человек;
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выздоровели - 2 163 792 человека;
летальных случаев - 52 295.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 июня состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
- По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.
Автор: Адриана Бубновская