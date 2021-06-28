Коронавирус в Украине замедлил рост: за сутки выявили всего 285 больных

Коронавирус в Украине замедлил рост / Фото Reuters

Коронавирус в Украине в последнее время замедлил рост. В частности, за минувшие сутки в стране выявили всего 285 случаев заражения. При этом в больницы госпитализированы 384 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 27 июня в Украине умерли 9 человек. В то же время выздоровели 723 человека.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 234 281 человек;

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выздоровели - 2 163 792 человека;

летальных случаев - 52 295.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: