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Коронавирус в Украине замедлил рост: за сутки выявили всего 285 больных

28 июня 2021, 08:14

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Николаевской и Одесской областях.

коронавирус, тест на коронавирус
Коронавирус в Украине замедлил рост / Фото Reuters

Коронавирус в Украине в последнее время замедлил рост. В частности, за минувшие сутки в стране выявили всего 285 случаев заражения. При этом в больницы госпитализированы 384 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 27 июня в Украине умерли 9 человек. В то же время выздоровели 723 человека.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 234 281 человек;

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выздоровели - 2 163 792 человека;

летальных случаев - 52 295.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 23 июня состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
  • По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.

Минздрав новости Украины коронавирус в Украине коронавирус статистика
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