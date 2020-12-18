Коронавирус вывел Киев на первое место в Украине по числу новых зараженных за сутки

Опубликована свежая статистика по COVID-19 в Киеве / УНИАН

По состоянию на утро пятницы, 18 декабря, в столице зарегистрировали 98 330 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 1 658 новых диагнозов. Таким образом столица лидирует Украине по приросту новых инфицированных за последние 24 часа. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Следом за Киевом больше всего диагнозов поставлено в Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

Согласно свежей статистике, в столице Украины с начала эпидемии умерли 1679 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 17 пациентов с COVID-19, уточняется на сайте СНБО.

Вылечились за сутки 442 киевлянина, всего - 31 215.

Коронавирус в Киеве - статистика 18 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

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