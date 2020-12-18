Коронавирус вывел Киев на первое место в Украине по числу новых зараженных за сутки

За минувшие сутки в Киеве поставили 1,6 тыс. новых диагнозов.
По состоянию на утро пятницы, 18 декабря, в столице зарегистрировали 98 330 случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 1 658 новых диагнозов. Таким образом столица лидирует Украине по приросту новых инфицированных за последние 24 часа. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Следом за Киевом больше всего диагнозов поставлено в Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.
Согласно свежей статистике, в столице Украины с начала эпидемии умерли 1679 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 17 пациентов с COVID-19, уточняется на сайте СНБО.
Вылечились за сутки 442 киевлянина, всего - 31 215.
Читайте такжеРазумков объяснил, почему Украине не нужна российская вакцина от коронавируса
Коронавирус в Киеве - новости:
- По состоянию на утро четверга, 17 декабря, в столице за сутки поставили 1512 новых диагнозов COVID-19.
- По состоянию на утро пятницы, 18 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 944 381 человека. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 12 630 украинцев.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал неутешительный прогноз относительно отмены карантина.