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Коронавирус заразил за сутки почти 10 тысяч украинцев - свежая статистика

16 марта 2021, 08:21
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Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 зарегистрировано во Львовской области и в столице Украины.

коронавирус
Опубликована свежая коронавирусная статистика по состоянию на утро 16 марта / Фото Reuters

Коронавирус в Украине не утихает. За минувшие сутки выявлены 9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 474 ребенка и 313 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 2005 человек; летальных случаев - 264; выздоровели - 6202 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 16 марта / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии:

  • заболели - 1 477 190 человек;
  • выздоровели - 1 232 209 человек;
  • летальных исходов - 28 697;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 416 142.

Сколько больных коронавирусом за сутки по областям

  • г. Киев - 999 случаев;
  • Винницкая область - 924 случая;
  • Волынская область - 176 случаев;
  • Днепропетровская область - 269 случаев;
  • Донецкая область - 286 случаев;
  • Житомирская область - 130 случаев;
  • Закарпатская - 554 случая;
  • Запорожская область - 307 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 467 случаев;
  • Киевская область - 512 случаев;
  • Кировоградская область - 46 случаев;
  • Луганская область - 101 случай;
  • Львовская область - 1065 случаев;
  • Николаевская область - 416 случаев;
  • Одесская область - 728 случаев;
  • Полтавская область - 313 случаев;
  • Ровенская область - 235 случаев;
  • Сумская область - 155 случаев;
  • Тернопольская область - 287 случаев;
  • Харьковская область - 596 случаев;
  • Херсонская область - 30 случаев;
  • Хмельницкая область - 253 случая;
  • Черкасская область - 243 случая;
  • Черновицкая область - 527 случаев;
  • Черниговская область - 23 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

  • 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство предлагает внести изменения в карантинные правила, после чего объединенные территориальные громады смогут сами решать вопросы введения карантина.
  • 9 марта перечень ограничений в красной зоне карантина расширен: теперь в областях с красным уровнем запрещена работа общественного транспорта.
  • На общенациональном уровне карантин в Украине продлен Кабмином до 1 мая 2021 года. При этом власти не исключают нового локдауна.

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