Коронавирус заразил за сутки почти 10 тысяч украинцев - свежая статистика

Опубликована свежая коронавирусная статистика по состоянию на утро 16 марта / Фото Reuters

Коронавирус в Украине не утихает. За минувшие сутки выявлены 9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 474 ребенка и 313 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 2005 человек; летальных случаев - 264; выздоровели - 6202 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 16 марта / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии:

заболели - 1 477 190 человек;

выздоровели - 1 232 209 человек;

летальных исходов - 28 697;

проведено ПЦР-тестов - 7 416 142.

Сколько больных коронавирусом за сутки по областям

г. Киев - 999 случаев;

Винницкая область - 924 случая;

Волынская область - 176 случаев;

Днепропетровская область - 269 случаев;

Донецкая область - 286 случаев;

Житомирская область - 130 случаев;

Закарпатская - 554 случая;

Запорожская область - 307 случаев;

Ивано-Франковская область - 467 случаев;

Киевская область - 512 случаев;

Кировоградская область - 46 случаев;

Луганская область - 101 случай;

Львовская область - 1065 случаев;

Николаевская область - 416 случаев;

Одесская область - 728 случаев;

Полтавская область - 313 случаев;

Ровенская область - 235 случаев;

Сумская область - 155 случаев;

Тернопольская область - 287 случаев;

Харьковская область - 596 случаев;

Херсонская область - 30 случаев;

Хмельницкая область - 253 случая;

Черкасская область - 243 случая;

Черновицкая область - 527 случаев;

Черниговская область - 23 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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