Коронавирус заразил за сутки почти 10 тысяч украинцев - свежая статистика

Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 зарегистрировано во Львовской области и в столице Украины.
Коронавирус в Украине не утихает. За минувшие сутки выявлены 9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 474 ребенка и 313 медработников.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 2005 человек; летальных случаев - 264; выздоровели - 6202 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии:
- заболели - 1 477 190 человек;
- выздоровели - 1 232 209 человек;
- летальных исходов - 28 697;
- проведено ПЦР-тестов - 7 416 142.
Сколько больных коронавирусом за сутки по областям
- г. Киев - 999 случаев;
- Винницкая область - 924 случая;
- Волынская область - 176 случаев;
- Днепропетровская область - 269 случаев;
- Донецкая область - 286 случаев;
- Житомирская область - 130 случаев;
- Закарпатская - 554 случая;
- Запорожская область - 307 случаев;
- Ивано-Франковская область - 467 случаев;
- Киевская область - 512 случаев;
- Кировоградская область - 46 случаев;
- Луганская область - 101 случай;
- Львовская область - 1065 случаев;
- Николаевская область - 416 случаев;
- Одесская область - 728 случаев;
- Полтавская область - 313 случаев;
- Ровенская область - 235 случаев;
- Сумская область - 155 случаев;
- Тернопольская область - 287 случаев;
- Харьковская область - 596 случаев;
- Херсонская область - 30 случаев;
- Хмельницкая область - 253 случая;
- Черкасская область - 243 случая;
- Черновицкая область - 527 случаев;
- Черниговская область - 23 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство предлагает внести изменения в карантинные правила, после чего объединенные территориальные громады смогут сами решать вопросы введения карантина.
- 9 марта перечень ограничений в красной зоне карантина расширен: теперь в областях с красным уровнем запрещена работа общественного транспорта.
- На общенациональном уровне карантин в Украине продлен Кабмином до 1 мая 2021 года. При этом власти не исключают нового локдауна.
Автор: Анна Багрий