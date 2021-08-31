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Коронавирусное цунами в Украине: врач спрогнозировал ухудшение ситуации с COVID-19

31 августа 2021, 15:05
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Медик отметил, что сегодня в Украине наблюдается небольшой "шторм" инфицирований людей коронавирусом.

коронавирус
Коронавирус в Украине / Фото Reuters

В Украине введенный из-за коронавируса зимний локдаун был ненастоящим.

Как говорит главный врач диагностического центра во Львове Тарас Жиравецкий, из-за этого среди граждан произошла вспышка заболеваемости, которая напомнила так называемый шведский сценарий.

Медики спрогнозировали возможное ухудшение ситуации с COVID-19.

"У нас получился практически шведский вариант – мы сделали псевдолокдаун, то есть не настоящий, поэтому волна была очень мощная, и в конце очень много людей переболело", – сказал медик, передает ТСН.

По его словам, сегодня в Украине наблюдается небольшой "шторм" инфицирований людей коронавирусом. Ему можно присвоить два-три балла, но не 8-10.

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"Почему за все это время это еще не перешло в цунами, никто не может объяснить. Вероятно, таки действительно очень много людей переболело и не болеют повторно", – предположил Жиравецкий.

При этом уточнил, что пандемия COVID-19 никуда не денется. Он отметил, что новая волна заболеваний в стране и мире безусловно будет, а побороть этот вирус людям так просто не удастся.

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Штамм Дельта в Украине - о чем ранее писал Главред:

В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса Дельта подтвердили у 9-месячного ребенка. Его госпитализировали вместе с матерью.

Эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели в Украине количество больных коронавирусом начнет ощутимо расти, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, в Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта.

Тем временем ученые объяснили, можно ли заразиться штаммом Дельта от вакцинированных.

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коронавирус Тарас Жиравецкий
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