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Коронавирусные больницы в шести областях Украины забиты до отказа

2 марта 2021, 13:04

Ивано-Франковские больницы, которые принимают больных с коронавирусом, переполнены. Люди лежат в коридорах.

больница,коронавирус
Коронавирусные больницы в шести областях Украины забиты до отказа / УНИАН

Коронавирус в Украине опять начал активно распространяться. В шести областях превышен показатель госпитализаций больных с COVID-19. В то же время Ивано-Франковские больницы, которые принимают больных с коронавирусом, переполнены.

Согласно данным Министерства здравоохранения, при определенном показателе уровня госпитализаций в 60 на 100 тыс. населения, в Винницкой области, по состоянию на 1 марта, этот показатель составил 99,1 (соответственно 28 февраля - 98,1, 27 февраля - 95,6), в Житомирской области - 74 8 (соответственно 28 февраля - 74,3, 27 февраля - 73,5); в Закарпатской области - 90,4 (соответственно 28 февраля - 89,4, 27 февраля - 86,6); в Ивано-Франковской области - 146 (соответственно 28 февраля - 147,3, 27 февраля - 146,6); в Николаевской области - 61,4 (соответственно 28 февраля - 60,7); в Черновицкой области - 88 (соответственно 28 февраля - 88,1, 27 февраля - 89,9).

Отмечается, что самый высокий показатель загруженности коек с кислородом в Закарпатской области - 62% (при определенном показателе 65%) и Ивано-Франковской области - 60,9%.

Критическая ситуация в больницах Ивано-Франковской области

Ивано-Франковские больницы, которые принимают больных с коронавирусом, переполнены. Люди лежат в коридорах, сообщила в ходе оперативного совещания руководитель Управления здравоохранения городского совета Мария Бойко.

"И в первой городской клинической больнице, и в Центральной городской клинической (ЦГКБ - ред.) люди лежат в коридорах. Мы взяли все койки: старые и списанные, принимая во внимание ситуацию. Реально - больницы заполнены", - отметила Бойко.

По ее словам, в ЦГКБ заполненность койко-мест составляет 92%. Сейчас там находятся 331 пациент, из них 55 - в перинатальном центре, где еще почти 40 койко-мест осталось в резерве. В городской клинической больнице №1 заполненность составляет 115%.

"Это означает, что на койки, которые предназначались для пациентов с хирургической и травматической патологией, положили больных коронавирусом", - пояснила чиновница.

Она отметила, что больные продолжают поступать. За прошедшие сутки в ЦГКБ госпитализировали 49 пациентов, из которых двое - в очень тяжелом состоянии. Их сатурация была на грани 31-38. В городскую клиническую больницу поступили 11 пациентов, в детскую клиническую - 7 детей. Во всех учреждениях реанимации заполнены.

По состоянию на 2 марта в Ивано-Франковской области COVID-19 лабораторно подтвердили в 649 случаях. В Украине этот показатель составляет 5336 новых случаев. С начала эпидемии заболели в общем 1357470 человек.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.
  • 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс. Ему укололи индийский препарат CoviShield.
  • 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.

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