УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

"Коронавирусный апокалипсис": Индия установила мировые антирекорды по COVID-19

24 апреля 2021, 14:29

Коронавирус в Индии разбушевался – стали известны возможные причины.

В Индии установлен мировой антирекорд по распространяю COVID-19
В Индии установлен мировой антирекорд по распространяю коронавируса / Reuters

В Индии на протяжении четырех суток находили свыше 330 тысяч новых инфицированных коронавирусом COVID-19 – это мировые антирекорды.

В стране остро не хватает больничных коек, лекарств и кислорода, сказал DW индийский врач и директор сети медучреждений Шухин Байай.

По его словам, больным приходится отказывать в предоставлении помощи. Медик назвал ситуацию в Индии "апокалипсисом".

В Дели в реанимациях не хватает около 5 тысяч коек, в некоторых больницах почти закончился кислород. Больным приходится часами находиться у больниц и на улице получать помощь.

В Индии больным COVID-19 не хватает кислорода
В Индии больным коронавирусом не хватает кислорода / Reuters

Близкие тяжелых больных сами достают для них кислород – заправляют баллоны на заправочных станциях. Журналисты отметили, что цены на кислород на черном рынке очень высокие.

В Индии для больных COVID-19 кислород покупают родные
В Индии для больных коронавирусом кислород покупают родные / Reuters

Власти могут остановить заводы, которые во время производства используют кислород, чтобы поставлять его в больницы.

В стране ежедневно умирают более 2 тысяч больных COVID-19, крематории едва справляются с сожжением тел.

В Индии ежедневно тысячи человек умирают от COVID-19, крематории едва справляются с работой
В Индии ежедневно тысячи человек умирают от коронавируса, крематории едва справляются с работой / Reuters

Причины коронавирусного апокалипсиса в Индии

Недостаточный уровень вакцинации населения

Население государства составляет более 1,3 миллиарда человек, а вакцинировались только менее 2% взрослого населения. При этом страна – один из крупнейших производителей вакцин. Фармкомпания сразу не дали распоряжение обеспечить вакциной население Индии.

Планируется, что в Индии с 1 мая вакцина будет доступна всем желающим, которым уже есть 18 лет.

В Индии от COVID-19 вакцинированы только 2% взрослого населения
В Индии от коронавируса вакцинированы только 2% взрослого населения / Reuters

Массовые мероприятия в Индии

В стране проводили масштабны религиозные и политические мероприятия. В частности, несколько миллионов последователь индуизма приняла участие в обряде массового паломничества, который называется Кумбха Мела. Когда проходило ритуальное купание в реке Ганг, люди не соблюдали дистанцию и не были в масках.

В начале апреля в штате Западная Бенгалия были региональные выборы. В городе Колката состоялись массовые мероприятия, в которых приняли участие ведущие политики, в частности премьер Нарендра Моди. На мероприятиях были тысячи его сторонников, и они не соблюдали дистанцию.

Коронавирус-мутант в Индии

В стране стремительно распространяется особенно заразный штамм коронавируса – COVID-19 с двойной мутацией. Из-за нового штамма вируса люди из Индии не могут попасть во многие другие страны, в частности в США.

По состоянию на 14:00 субботу, 24 апреля, Индия занимает второе место в мире по распространению коронавируса, свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джонса Хопкинса. На первом месте расположились Штаты, а на третьем – Бразилия.

Коронавирус в мире – статистика на 24 апреля 2021 года

  • США – заболели 31 992 537 человек, а скончались 571 200 инфицированных;
  • Индия – инфицированы 16 610 481 человек, а умерли 189 544 человека;
  • Бразилия – болезнь нашли у 14 237 078 человек, а скончались 386 416 пациентов.

В Университете отметили, что в Индии COVID-19 побороли 13 867 997 человек.

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. Было ограничено международное сообщение. Ряд стран мира ввели карантин, в частности он предусматривает ношение маски и соблюдение дистанции в 1,5 метра.

Вакцину от коронавируса уже изобрели ряд компаний. В мире стартовала вакцинация. В январе в Индии началась массовая вакцинация.

новости Индии коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «"Коронавирусный апокалипсис": Индия установила мировые антирекорды по COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорироватьОпасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Не так страшен черт: почему Путин не способен захватить УкраинуНе так страшен черт: почему Путин не способен захватить Украину Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: выгодное предложение и скрытые ловушкиГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: выгодное предложение и скрытые ловушки В РФ допустили сдачу "ЛДНР" и назвали условие – BloombergВ РФ допустили сдачу "ЛДНР" и назвали условие – Bloomberg Что приготовить на Вербное воскресенье: меню и вкусные рецептыЧто приготовить на Вербное воскресенье: меню и вкусные рецепты

Последние новости

10:09
Премьер Армении Пашинян заявил об отставке
09:54
В чем секрет популярности Путина мнение
09:34
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 апреля: кого ждет крупный успех Видео
09:31
Глава британской разведки назвал Россию "ослабевающей" страной Видео
09:15
Зеленый свет и новая работа: гороскоп для Овна на май-2021
Реклама
08:43
Встреча Зеленского и Путина не состоится по одной простой причине мнение
08:42
Экс-главный санитарный врач сказал, когда в Украине нужен локдаун Видео
08:13
Коронавирус в Украине за сутки выявили у почти 8 тысяч человек Видео
08:06
В мире сделали более миллиарда прививок от COVID-19 Видео
07:44
Новый гороскоп всех знаков Зодиака: сопровождение удачи и предательство Видео
07:27
В Швеции назвали "дымовой завесой" отвод войск РФ от границ Украины Видео
07:14
Эксперт сделала прогноз по Украине на встрече Байдена и Путина Видео
06:55
Почему Путин отвел своих "ихтамнетов" от границы Украины мнение
06:33
Неожиданная жара и опасные поездки: каким будет май-2021
06:02
В моде интригующие юбки миди: самые красивые модели на весну и лето Фото Видео
05:27
В Британии предупредили Украину о ловушке РФ с отводом войск Видео
05:03
Украинцы "забили" на карантин: врач назвала три причины Видео
04:24
Эта модная челка 2021 сделает ваш образ стильным весной и летом Видео
03:50
Экс-посол США оценил сценарий вторжения России в Украину Видео
03:08
Врачи назвали грибы, которые замедляют прогрессирование рака Видео
Реклама
02:15
Бывший глава СБУ раскрыл главный план Путина по Украине Видео
00:55
Почему человеку полезно глядеть на свое лицо - ответ ученых Видео
00:19
Пожелания с Вербным воскресеньем 2021: картинки, проза, стихи
24 апреля, суббота
23:51
Посол в ФРГ рассказал о поддержке в Бундестаге поставки оружия Украине Видео
23:40
Что приготовить на Вербное воскресенье: меню и вкусные рецепты Видео
23:23
Выживший после отравления ГРУ бизнесмен рассказал о продаже оружия Украине Видео
23:06
В Польше заявили о планах Путина и предупредили об опасности Видео
22:26
Алиев отреагировал на признание Байденом геноцида армян Видео
22:20
Расстрелявшего мужчину в Днепре киллера засекли камеры видеонаблюдения Видео
21:47
В РФ допустили сдачу "ЛДНР" и назвали условие – Bloomberg Видео
21:44
Киев может вернуть воду в Крым, если Путин попросит Украину – Куницын
21:35
Подробный лунный календарь на май 2021: грабеж и примирение
21:01
Байден признал геноцид армян: как отреагировали Турция и Армения Видео
20:49
Украинцам назвали годовой тариф на газ: кто заплатит больше Видео
20:07
Синоптик пообещал Киеву +19 – названа дата Видео
19:59
Лукашенко рассказал, сколько киллерам пообещали за его голову Видео
19:29
У Лаврова вульгарно нахамили прибалтам в ответ на высылку дипломатов Видео
19:13
Расстрел мужчины в Днепре: СМИ узнали о проблеме жертвы Видео
18:50
Посол в ФРГ обвинил РФ: техника остается, угроза нападения сохраняется Видео
18:37
Врач объяснил, что поможет побороть эпидемию COVID-19 в Украине Видео
Реклама
18:25
Украине не светит членство в НАТО - кандидат в канцлеры Германии Видео
17:39
Системы ПРО и корветы: в ФРГ решают, как вооружить Украину Видео
17:13
Стало известно о новых планах Москвы по раздаче паспортов РФ на Донбассе
16:56
"Голое преступление" в ОАЭ: задержанный за организацию фотосессии россиянин впервые раскрыл подробности Видео
16:50
Лукашенко оценил перспективу появления военной базы РФ в Беларуси Видео
16:44
В Днепре киллер расстрелял мужчину: СМИ назвали имя жертвы Видео
16:23
Украинцев предупредили о четвертой волне коронавируса Видео
16:12
Лукашенко заявил об опасности "продажи" Беларуси России Видео
15:53
Названы главные нарушители локдауна в Киеве Видео
15:51
В РФ объяснили, почему Путин не будет встречаться с Зеленским в третьей стране Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять