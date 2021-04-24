"Коронавирусный апокалипсис": Индия установила мировые антирекорды по COVID-19

В Индии установлен мировой антирекорд по распространяю коронавируса / Reuters

В Индии на протяжении четырех суток находили свыше 330 тысяч новых инфицированных коронавирусом COVID-19 – это мировые антирекорды.

В стране остро не хватает больничных коек, лекарств и кислорода, сказал DW индийский врач и директор сети медучреждений Шухин Байай.

По его словам, больным приходится отказывать в предоставлении помощи. Медик назвал ситуацию в Индии "апокалипсисом".

В Дели в реанимациях не хватает около 5 тысяч коек, в некоторых больницах почти закончился кислород. Больным приходится часами находиться у больниц и на улице получать помощь.

В Индии больным коронавирусом не хватает кислорода / Reuters

Близкие тяжелых больных сами достают для них кислород – заправляют баллоны на заправочных станциях. Журналисты отметили, что цены на кислород на черном рынке очень высокие.

В Индии для больных коронавирусом кислород покупают родные / Reuters

Власти могут остановить заводы, которые во время производства используют кислород, чтобы поставлять его в больницы.

В стране ежедневно умирают более 2 тысяч больных COVID-19, крематории едва справляются с сожжением тел.

В Индии ежедневно тысячи человек умирают от коронавируса, крематории едва справляются с работой / Reuters

Причины коронавирусного апокалипсиса в Индии

Недостаточный уровень вакцинации населения

Население государства составляет более 1,3 миллиарда человек, а вакцинировались только менее 2% взрослого населения. При этом страна – один из крупнейших производителей вакцин. Фармкомпания сразу не дали распоряжение обеспечить вакциной население Индии.

Планируется, что в Индии с 1 мая вакцина будет доступна всем желающим, которым уже есть 18 лет.

В Индии от коронавируса вакцинированы только 2% взрослого населения / Reuters

Массовые мероприятия в Индии

В стране проводили масштабны религиозные и политические мероприятия. В частности, несколько миллионов последователь индуизма приняла участие в обряде массового паломничества, который называется Кумбха Мела. Когда проходило ритуальное купание в реке Ганг, люди не соблюдали дистанцию и не были в масках.

В начале апреля в штате Западная Бенгалия были региональные выборы. В городе Колката состоялись массовые мероприятия, в которых приняли участие ведущие политики, в частности премьер Нарендра Моди. На мероприятиях были тысячи его сторонников, и они не соблюдали дистанцию.

Коронавирус-мутант в Индии

В стране стремительно распространяется особенно заразный штамм коронавируса – COVID-19 с двойной мутацией. Из-за нового штамма вируса люди из Индии не могут попасть во многие другие страны, в частности в США.

По состоянию на 14:00 субботу, 24 апреля, Индия занимает второе место в мире по распространению коронавируса, свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джонса Хопкинса. На первом месте расположились Штаты, а на третьем – Бразилия.

Коронавирус в мире – статистика на 24 апреля 2021 года

США – заболели 31 992 537 человек, а скончались 571 200 инфицированных;

Индия – инфицированы 16 610 481 человек, а умерли 189 544 человека;

Бразилия – болезнь нашли у 14 237 078 человек, а скончались 386 416 пациентов.

В Университете отметили, что в Индии COVID-19 побороли 13 867 997 человек.

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. Было ограничено международное сообщение. Ряд стран мира ввели карантин, в частности он предусматривает ношение маски и соблюдение дистанции в 1,5 метра.

Вакцину от коронавируса уже изобрели ряд компаний. В мире стартовала вакцинация. В январе в Индии началась массовая вакцинация.