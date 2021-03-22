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Красная зона карантина "разбухла": добавилась Сумская область

22 марта 2021, 10:57

По состоянию на 22 марта в Украине уже восемь регионов находятся в "красной" зоне карантина.

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Красная зона карантина "разбухла": добавилась Сумская область / УНИАН

В понедельник, 22 марта, Министерство здравоохранения Украины расширило красную зону карантина. В нее внесли Сумскую область. Теперь "красными" являются уже восемь регионов.

Согласно обновленным данным Минздрава, Сумская область попала в "красную" зону из-за того, что в регионе более трех дней превышены два показателя по коронавирусу - количество выявленных случаев инфицирования (24,7% при норме не более 20%) и уровень госпитализаций (67,4 при норме 60)

По состоянию на 22 марта в Украине уже восемь регионов находятся в "красной" зоне карантина - Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

"Оранжевыми" остаются Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Остальные регионы находятся в "желтой" зоне.

В красной зоне карантина запрещено:

  • прием посетителей в ТРЦ, заведениями общепита и культуры;
  • проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
  • прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;
  • совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).

Работа транспорта в красной зоне карантина:

В Минздраве уточнили, что в период действия ограничений красной зоны разрешается перевозка пассажиров:

  • легковыми автомобилями в количестве не более 5 человек (в том числе водитель) без учета детей,
  • служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте,
  • спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры,
  • спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 12 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса.
  • 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
  • 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.

Минздрав Сумская область новости Украины карантин в Украине красная зона
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