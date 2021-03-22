Красная зона карантина "разбухла": добавилась Сумская область

По состоянию на 22 марта в Украине уже восемь регионов находятся в "красной" зоне карантина.
В понедельник, 22 марта, Министерство здравоохранения Украины расширило красную зону карантина. В нее внесли Сумскую область. Теперь "красными" являются уже восемь регионов.
Согласно обновленным данным Минздрава, Сумская область попала в "красную" зону из-за того, что в регионе более трех дней превышены два показателя по коронавирусу - количество выявленных случаев инфицирования (24,7% при норме не более 20%) и уровень госпитализаций (67,4 при норме 60)
По состоянию на 22 марта в Украине уже восемь регионов находятся в "красной" зоне карантина - Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
"Оранжевыми" остаются Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
Остальные регионы находятся в "желтой" зоне.
В красной зоне карантина запрещено:
- прием посетителей в ТРЦ, заведениями общепита и культуры;
- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
- деятельность непродовольственных рынков;
- посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;
- совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).
Работа транспорта в красной зоне карантина:
В Минздраве уточнили, что в период действия ограничений красной зоны разрешается перевозка пассажиров:
- легковыми автомобилями в количестве не более 5 человек (в том числе водитель) без учета детей,
- служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте,
- спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры,
- спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 12 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса.
- 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.