Красная зона карантина "разбухла": добавилась Сумская область / УНИАН

В понедельник, 22 марта, Министерство здравоохранения Украины расширило красную зону карантина. В нее внесли Сумскую область. Теперь "красными" являются уже восемь регионов.

Согласно обновленным данным Минздрава, Сумская область попала в "красную" зону из-за того, что в регионе более трех дней превышены два показателя по коронавирусу - количество выявленных случаев инфицирования (24,7% при норме не более 20%) и уровень госпитализаций (67,4 при норме 60)

По состоянию на 22 марта в Украине уже восемь регионов находятся в "красной" зоне карантина - Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

"Оранжевыми" остаются Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Остальные регионы находятся в "желтой" зоне.

В красной зоне карантина запрещено:

прием посетителей в ТРЦ, заведениями общепита и культуры;

проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;

совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).

Работа транспорта в красной зоне карантина:

В Минздраве уточнили, что в период действия ограничений красной зоны разрешается перевозка пассажиров:

легковыми автомобилями в количестве не более 5 человек (в том числе водитель) без учета детей,

служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте,

спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры,

спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

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