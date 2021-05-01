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Красная зона карантина в Украине сократилась до семи регионов

1 мая 2021, 13:50
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Количество "желтых" регионов возросло до десяти, а в оранжевой зоне карантина -восемь регионов.

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Красная зона карантина в Украине сократилась до семи регионов / УНИАН

Красная зона карантина в Украине уменьшилась – 1 мая из нее вышли Киевская и Николаевская области, а также Киев. Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения Украины, красный уровень эпидемической опасности остается в 7 областях.

В МОЗ сообщили, что Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области находятся в красной зоне карантинных ограничений.

Количество "желтых" регионов возросло до десяти. С 1 мая на этот уровень карантина перешли Киев, Киевская и Николаевская области. Кроме этих трех регионов, ограничения желтой зоны действуют в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях.

Там уменьшается количество COVID-госпитализаций. Наибольшие цифры до сих пор в Хмельницкой области: сегодня — 80,7. Вчера показатель был — 84,7. В "желтом" Киеве показатель составляет 47,9. Норма — 60 на 100 000 населения.

В оранжевой зоне — восемь регионов: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Коронавирус в Украине за сутки 30 апреля выявили у 8 549 жителей страны. В том числе заболели 374 ребенка и 145 медработников. За минувшие 24 часа госпитализирован 3 051человек; летальных случаев - 351, выздоровели 14 956 человек.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (671), Днепропетровской (745), Харьковской (730), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.
  • В субботу, 1 мая, в Киеве ослабили жесткие карантинные ограничения. Общественный транспорт в городе работает без спецпропусков. Также в столице разрешили работу заведений питания, кинотеатров и рынков.

Минздрав новости Украины карантин в Украине красная зона
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