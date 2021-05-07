"Красная" зона опустела: еще одна область Украины ослабляет карантин

В Сумской области ослабляют карантиннные меры / Reuters

Сумская область покидает "красную" зону эпидемиологической опасности, рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Как подчеркнул он в своем Telegram-канале, решение принято по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Министр Кабмина уточнил, что решением комиссии по ТЭБ и ЧС в Сумской области вводят "желтый" уровень эпидемиологической опасности.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - добавил Немчинов.

Обратим внимание, что в соответствии с индикаторами определения уровней эпидемической опасности, опубликованными Минздравом 7 мая, в "красной" зоне карантина больше не останется ни одного региона.

/ moz.gov.ua

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Коронавирус в Украине:

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировали 8 тыс. 404 новых случая COVID-19. В частности заболели 353 ребенка и 185 медицинских работников.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622) областях, Киеве (611), а также в Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

За минувшие сутки госпитализированы 3 тыс. 080 человек. Выздоровели 19 тыс. 453 человека. Тестирований методом ПЦР проведено 39 тыс. 748. Летальных случаев зарегистрировано 379.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 105 тыс. 428 человек. Выздоровели 1 млн 731 тыс. 162 человека. ПЦР-тестов проведено 9 млн 594 тыс. 857. Летальных случаев зафиксировано 45 тыс. 830.