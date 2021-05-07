"Красная" зона опустела: еще одна область Украины ослабляет карантин

Жесткие карантинные ограничения отменяют по всей Украине.
Сумская область покидает "красную" зону эпидемиологической опасности, рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
Как подчеркнул он в своем Telegram-канале, решение принято по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Министр Кабмина уточнил, что решением комиссии по ТЭБ и ЧС в Сумской области вводят "желтый" уровень эпидемиологической опасности.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - добавил Немчинов.
Обратим внимание, что в соответствии с индикаторами определения уровней эпидемической опасности, опубликованными Минздравом 7 мая, в "красной" зоне карантина больше не останется ни одного региона.
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Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине было зафиксировали 8 тыс. 404 новых случая COVID-19. В частности заболели 353 ребенка и 185 медицинских работников.
- Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622) областях, Киеве (611), а также в Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.
- За минувшие сутки госпитализированы 3 тыс. 080 человек. Выздоровели 19 тыс. 453 человека. Тестирований методом ПЦР проведено 39 тыс. 748. Летальных случаев зарегистрировано 379.
- За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 105 тыс. 428 человек. Выздоровели 1 млн 731 тыс. 162 человека. ПЦР-тестов проведено 9 млн 594 тыс. 857. Летальных случаев зафиксировано 45 тыс. 830.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.