Плюc Россия и Беларусь: красная зона пополнилась десятком стран

В красную зону попали около 80 государств.
Минздрав Украины серьезно увеличил перечень стран красной зоны по распространению коронавируса COVID-19 – он расширен с 49 до 78 государств.
Страны красной зоны обнародованы на сайте министерства.
В частности в красную зону попали Россия, Беларусь, Болгария, Бельгия, Тунис, Норвегия, Армения, Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Молдова, Франция, а также Испания.
Государства красной зоны определяют по количеству инфицированных коронавирусом – "красными" становятся те, в которых заболеваемость выше, чем в Украине.
Страны красной зоны на сегодня – свежий перечень от Минздрава
Возвращение в Украину из стран красной зоны: что необходимо знать
- Если гражданин Украины возвращается из государства, внесенного в "красный" перечень, то должен самоизолироваться на 14 дней (нужно использовать приложение Дій вдома).
- Самоизоляции можно избежать, если на протяжении суток после возращения на Родину сделать ПЦР-тест на COVID-19, и он покажет негативный результат.
Автор: Екатерина Присяжнюк