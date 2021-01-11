Плюc Россия и Беларусь: красная зона пополнилась десятком стран

Минздрав решил, что в перечень стран красной зоны должны входить 78 государств / Reuters

Минздрав Украины серьезно увеличил перечень стран красной зоны по распространению коронавируса COVID-19 – он расширен с 49 до 78 государств.

Страны красной зоны обнародованы на сайте министерства.

В частности в красную зону попали Россия, Беларусь, Болгария, Бельгия, Тунис, Норвегия, Армения, Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Молдова, Франция, а также Испания.

Государства красной зоны определяют по количеству инфицированных коронавирусом – "красными" становятся те, в которых заболеваемость выше, чем в Украине.

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