"Красный" уровень опасности: Степанов анонсировал новые карантинные ограничения

Максим Степанов / УНИАН

В Украине может быть введен красный уровень карантинной опасности, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, будут вводиться локальные ограничения в отдельных регионах, подчеркнул он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, трансляция которого велась на сайте парламента.

"В зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут вводиться локальные ограничения", - пояснил глава Минздрава.

По его словам, комиссия по ТЭБ и ЧС введет "красный" уровень эпидемической опасности в регионе, если будет загружено 65% коек с кислородом.

"У нас есть четкое понимание и стратегия на будущее, которая будет предусматривать общие противоэпидемические правила для страны. Кроме них, в зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут внедряться локальные ограничения. Например, если нагрузка на медицинскую систему будет увеличиваться такими темпами, которые могут привести к коллапсу, в таком случае на территории региона будет вводиться "красный" уровень эпидопасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения", - сказал он.

"Например, если 65% коек с кислородом будет загружено или будет рост более чем 50% количества госпитализированных на протяжении семи дней – при таких условиях комиссия по ТЭБ и ЧС будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории области до момента стабилизации ситуации", - добавил министр.

Степанов также подчеркнул, что жесткие карантинные ограничения уже показали результат.

"Главная цель на этом этапе борьбы с пандемией достигнута – Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности. Это результат, в том числе, карантинных мер. Результат жесткого карантина можно наблюдать уже сейчас – несколько недель сокращается количество больных по сравнению с каждой следующей неделей, эта информация подтверждается цифрами – в первую неделю декабря было 89 тыс. новых случаев, за минувшую неделю всего 27 тыс. случаев",- сказал он.

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Карантин в Украине:

С 25 января по 28 февраля в Украине будет действовать карантин "оранжевой" зоны, а также дополнительные ограничения, введенные в декабре.

Так, согласно решению правительства, на территории Украины запрещается: