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"Красный" уровень опасности: Степанов анонсировал новые карантинные ограничения

5 февраля 2021, 11:04
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Глава Минздрава рассказал о новых карантинных ограничениях.

Степанов
Максим Степанов / УНИАН

В Украине может быть введен красный уровень карантинной опасности, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, будут вводиться локальные ограничения в отдельных регионах, подчеркнул он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, трансляция которого велась на сайте парламента.

"В зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут вводиться локальные ограничения", - пояснил глава Минздрава.

По его словам, комиссия по ТЭБ и ЧС введет "красный" уровень эпидемической опасности в регионе, если будет загружено 65% коек с кислородом.

"У нас есть четкое понимание и стратегия на будущее, которая будет предусматривать общие противоэпидемические правила для страны. Кроме них, в зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут внедряться локальные ограничения. Например, если нагрузка на медицинскую систему будет увеличиваться такими темпами, которые могут привести к коллапсу, в таком случае на территории региона будет вводиться "красный" уровень эпидопасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения", - сказал он.

"Например, если 65% коек с кислородом будет загружено или будет рост более чем 50% количества госпитализированных на протяжении семи дней – при таких условиях комиссия по ТЭБ и ЧС будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории области до момента стабилизации ситуации", - добавил министр.

Степанов также подчеркнул, что жесткие карантинные ограничения уже показали результат.

"Главная цель на этом этапе борьбы с пандемией достигнута – Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности. Это результат, в том числе, карантинных мер. Результат жесткого карантина можно наблюдать уже сейчас – несколько недель сокращается количество больных по сравнению с каждой следующей неделей, эта информация подтверждается цифрами – в первую неделю декабря было 89 тыс. новых случаев, за минувшую неделю всего 27 тыс. случаев",- сказал он.

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Карантин в Украине:

С 25 января по 28 февраля в Украине будет действовать карантин "оранжевой" зоны, а также дополнительные ограничения, введенные в декабре.

Так, согласно решению правительства, на территории Украины запрещается:

  • проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса в присутствии посетителей;
  • проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;
  • прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более 1 человека на 10 кв. М;
  • работа общепита с 23:00 до 07:00 (кроме доставки и заказов на вынос, при этом проведение расчетных операций прекращается после 22:00;
  • проведение религиозных мероприятий: в помещении при условии присутствия более 1 человека на 5 кв. м (на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 м между присутствующими);
  • проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий с участием более 20 человек и несоблюдении дистанции в 1,5 м;
  • работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;
  • деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц;
  • посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;
  • проведение медучреждениями плановых госпитализаций (не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, больным с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаев, когда есть риск для жизни пациента и т.п.);
  • деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 20 кв. м помещения;
  • пребывание в общественных местах, транспорте без надетых защитных масок;
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;
  • посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты;
  • проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов) и др.
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