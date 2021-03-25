Кравчук запутался, но все-таки сделал прививку от коронавируса

Леонид Кравчук сделал прививку от коронавируса / УНИАН

25 марта к кампании по популяризации вакцинации против коронавируса в Украине присоединился первый президент независимой Украины и глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

Он публично, на камеры, сделал прививку от коронавируса. Видео процедуры обнародовала Украина 24.

На видео видно, что Кравчук довольно спокоен. Хотя в процессе и перепутал руку, в которую нужно делать укол: изначально он закатывал рукав на левой руке – но медсестра итоге уколола его в правое плечо.

Напомним, в Украине уже две смерти после прививок от коронавируса. Так, 23 марта после вакцинации препаратом от коронавируса индийского производства Covishield умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины. Смерть наступила вследствие оторвавшегося тромба.

После судмедэкспертизы стало известно, что причина смерти военнослужащей – острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Утром 24 марта в Черновцах в больнице №3 умер провизор аптеки военного госпиталя, который 15 числа получил прививку от коронавируса COVID-19 вакциной из Индии CoviShield.

Вакцинация от коронавируса: