Кравчук запутался, но все-таки сделал прививку от коронавируса

На видео видно, что Кравчук довольно спокоен.
25 марта к кампании по популяризации вакцинации против коронавируса в Украине присоединился первый президент независимой Украины и глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.
Он публично, на камеры, сделал прививку от коронавируса. Видео процедуры обнародовала Украина 24.
На видео видно, что Кравчук довольно спокоен. Хотя в процессе и перепутал руку, в которую нужно делать укол: изначально он закатывал рукав на левой руке – но медсестра итоге уколола его в правое плечо.
Напомним, в Украине уже две смерти после прививок от коронавируса. Так, 23 марта после вакцинации препаратом от коронавируса индийского производства Covishield умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины. Смерть наступила вследствие оторвавшегося тромба.
После судмедэкспертизы стало известно, что причина смерти военнослужащей – острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Утром 24 марта в Черновцах в больнице №3 умер провизор аптеки военного госпиталя, который 15 числа получил прививку от коронавируса COVID-19 вакциной из Индии CoviShield.
Вакцинация от коронавируса:
- Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.
- Днем ранее, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса. А уже 2 марта Степанов рассказал о самочувствии после прививки вакциной Covishield.
- В это же время сделал прививку и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Однако 15 марта стало известно, что Ляшко заболел коронавирусом после прививки CoviShield. Он объяснил это тем, что "попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован".
- Опрос показал, сколько украинцев не хотят делать прививку от COVID-19. Среди тех, кто не против вакцинироваться, 52% готовы это сделать лишь при условии, что прививка будет бесплатной, а платить за вакцину готовы 22,5% граждан.
- С производителей COVID-вакцин сняли ответственность за итог прививок. В Украине внедрят компенсационные выплаты в случае негативных последствий вакцинации.