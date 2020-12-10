"Крайняя мера": в Кабмине назвали причину локдауна в январе

В Украине ужесточат карантин / УНИАН

Карантин выходного дня дал возможность подготовить медицинскую систему и увеличить критический порог для медицинской системы с 20 тысяч заболевших в день до 32 тысяч, которых сейчас система может выдержать.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил в эфире канала Украина 24.

По его словам, дата начала локдауна 8 января 2021 года была выбрана на основе аналитических прогнозов.

"Карантинные ограничения, связанные с остановкой экономики, это крайняя мера, на которую идет правительство любой страны", - подчеркнул он.

Министр Кабмина пояснил, что выбор даты начала локдауна обусловлен плато, на котором находится система здравоохранения по заполненности коек.

В то же время он прокомментировал работу транспорта во время локдауна. При этом Немчинов уточнил, что принималось во внимание необходимость того, чтобы медработники, работники органов госвласти, правоохранители имели возможность добраться до своей работы.

"Кроме того, нужно понимать, что когда мы входили в эпидемию в марте, мы до конца не понимали, с чем столкнулись. Сейчас, если говорить об авиаперевозках, они безопасны, в самолетах все в масках, это не маршрутка, там строго соблюдается социальная дистанция", - добавил министр Кабмина.

Локдаун в Украине: