"Крайняя мера": в Кабмине назвали причину локдауна в январе

Олег Немчинов прокомментировал работу транспорта во время локдауна.
Карантин выходного дня дал возможность подготовить медицинскую систему и увеличить критический порог для медицинской системы с 20 тысяч заболевших в день до 32 тысяч, которых сейчас система может выдержать.
Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил в эфире канала Украина 24.
По его словам, дата начала локдауна 8 января 2021 года была выбрана на основе аналитических прогнозов.
"Карантинные ограничения, связанные с остановкой экономики, это крайняя мера, на которую идет правительство любой страны", - подчеркнул он.
Министр Кабмина пояснил, что выбор даты начала локдауна обусловлен плато, на котором находится система здравоохранения по заполненности коек.
В то же время он прокомментировал работу транспорта во время локдауна. При этом Немчинов уточнил, что принималось во внимание необходимость того, чтобы медработники, работники органов госвласти, правоохранители имели возможность добраться до своей работы.
"Кроме того, нужно понимать, что когда мы входили в эпидемию в марте, мы до конца не понимали, с чем столкнулись. Сейчас, если говорить об авиаперевозках, они безопасны, в самолетах все в масках, это не маршрутка, там строго соблюдается социальная дистанция", - добавил министр Кабмина.
Локдаун в Украине:
- Кабинет министров принял решение о введении карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
- Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
- Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
- развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
- учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
- Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
- Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
- Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
- Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.