Кроме CoronaVac и CoviShield: Кипр упростил въезд для вакцинированных украинцев, однако не для всех

Кипр ослабил ограничения для вакцинированных туристов, но не для всех / 1zoom.ru

Туристи, которые получили вакцину, одобренную ЕС или Sputnik V и Sinopharm, по прибытию на Кипр освобождаются от прохождения ПЦР-теста и карантина. Нововведения вступают в силу с 1 июля. Однако те, кто получил CoronaVac или CoviShield, под данные ослабления не попадают.

Об этом сообщает посольство Кипра в Украине.

"С 1 июля текущего года вакцинированные пассажиры, которые имеют действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, по прибытию на Кипр из Украины независимо от их гражданства освобождаются от обязательств лабораторного теста и самоизоляции", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в посольстве уточняют, что туристы из Украины должны иметь сертификат о вакцинации, предоставлен Украиной, и должны получить вакцину, утвержденную Европейским агентством по лекарственных препаратах - Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen или Sputnik V иSinopharm (BBIBP COVID-19) по состоянию на 21 мая и закончить схему вакцинации.

Какие вакцины на сегодняшний день одобрил регулятор ЕС:

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Moderna / Spikevax;

Pfizer-BioNTech / Comirnaty;

Johnson & Johnson / Janssen;

Oxford-AstraZeneca / Vaxzevria (изготовлену на еврозаводах). Дані про те, чи пускають до ЄС щеплених AstraZeneca від південнокорейської SK BioScience, відсутні.

Исходя из этого становится ясно, что украинцы, которые получили индийскую дозу вакцины Covishield или китайскую CoronaVac в Кипр не пустят даже по сертификату.

Напомним, ранее Государственная авиационная служба уже утвердила перечень стран для выезда украинцев в летний сезон. Это распространенные туристические направления, такие как: