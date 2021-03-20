Куба создала необычную вакцину от коронавируса / Reuters

На Кубе проходит финальная фаза клинических испытаний Soberana 02 – первой в мире конъюгированной вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Разработчик препарата – Институт им. Финлая в Гаване.

4 марта началась вакцинация 44 010 добровольцев в возрасте от 18 до 90 лет. 3-я фаза клинических испытаний проходит в Гаване. Кубинские власти рассчитывают получить первые результаты к середине апреля, более точные - в мае. Еще одну ветку 3-й фазы испытаний проводят в Иране, местному Институту Пастера отправили 100 тыс. доз, сообщает BioWorld.

На данный момент по Soberana 02 опубликованы только краткие отчеты о доклинической стадии и фазе I. Разработчики заявляют, что их вакцина долго стабильна при 2-8°С и ее легко производить в больших объемах. Схема иммунизации - две дозы с интервалом 14 дней.

Коронавирус проникает в клетки за счет "якорения" шипами за рецепторы на ее поверхности. Участок шипа, который "хватается" за рецептор, называется RBD. Если сделать вакцину только из RBD, она может вызвать недостаточно сильный иммунный ответ.

Кубинские ученые решили "сшивать" крупную белковую молекулу столбнячного анатоксина, сильного раздражителя, с несколькими синтетическими RBD коронавируса. По их словам, такая конструкция вызвала сильнейший иммунный ответ.

В конъюгированных вакцинах те участки патогена, которые являются раздражителями для иммунитета, для повышения силы иммунного ответа химически связывают с другими "несущими" компонентами, обычно куда более заметными для защитных систем организма. По такой технологии созданы вакцины против пневмококка, менингококка, гемофильной инфекции Hib и другие.

По словам экспертов, то, что сделала Куба – невероятно.

"Иногда на антиген вырабатываются низкие титры антител и тогда иммунитет неустойчивый. Лет 30 тому назад придумали присоединять антиген, на который вырабатывается мало антител, на антиген, на которой вырабатывается большое количество антител. Это сработало. К примеру, когда вы прививаетесь Превенаром, иммунитет держится столько, сколько живут В-клетки памяти. Т.е. около 20-40 лет. Иногда говорят, что иммунитет пожизненный. И это значительно круче, чем ревакцинация каждые 5 лет. Те данные, которые получены по Независимой демонстрируют 20-кратный рост титров за первую же неделю. Покажите хоть что-то подобное на рынке.

Об этом даже не говорят. Небогатая Куба создала лучший по уровню технологии продукт на рынке и его уже законтрактовали дружественные по отношению к Кубе страны – Пакистан, Индия, Иран, Вьетнам, Венесуэла и весь Африканский Союз.

Тот случай, когда бедные получают лучше богатых", - объяснил на своей странице в Facebook эксперт в области фармацевтики Евгений Найштетик.

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