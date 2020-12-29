Кулеба назвал российскую вакцину гибридным оружием РФ против Украины

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию вокруг вакцины от коронавируса.

Как подчеркнул он в интервью газете День, российская вакцина от коронавируса является гибридным оружием против Украины.

По словам министра, вопрос вакцины является классическим примером гибридных возможностей.

"Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. В частности существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину, попросить их сейчас дать небольшую долю нам с расчетом на то, что они все равно свои запасы пополнят", - объяснил Кулеба.

"И есть еще одно гибридное измерение в этой истории - это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины", - добавил глава МИД Украины.

Читайте такжеВакцина РФ от COVID-19 для Украины: у Путина сделали неожиданное заявление

Вакцина от коронавируса для Украины: