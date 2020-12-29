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Кулеба назвал российскую вакцину гибридным оружием РФ против Украины

29 декабря 2020, 11:40
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Вопрос вакцины является классическим примером гибридных возможностей, считает Дмитрий Кулеба.

Кулеба
Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию вокруг вакцины от коронавируса.

Как подчеркнул он в интервью газете День, российская вакцина от коронавируса является гибридным оружием против Украины.

По словам министра, вопрос вакцины является классическим примером гибридных возможностей.

"Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. В частности существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину, попросить их сейчас дать небольшую долю нам с расчетом на то, что они все равно свои запасы пополнят", - объяснил Кулеба.

"И есть еще одно гибридное измерение в этой истории - это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины", - добавил глава МИД Украины.

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Вакцина от коронавируса для Украины:

  • 15 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
  • Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
  • Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
  • В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
  • 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
  • Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.
Дмитрий Кулеба новости Украины вакцина от коронавируса
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