Кулеба рассказал, когда в ЕС откроют границы для украинцев

Сроки открытия границ Шенгена для граждан Украины не связаны с вакцинацией от COVID-19.
Коронавирус 2020 в Украине на сегодня инфицировал 821 947 человек, только за последние сутки нашли еще почти 9 тысяч новых больных. И пока цифры не уменьшатся – о поездках в ЕС украинцам стоит забыть.
Как пояснил в интервью РБК-Украина глава МИД Дмитрий Кулеба, сроки открытия границ Шенгена для граждан Украины не связаны с вакцинацией от COVID-19 – а лишь с общей статистикой по коронавирусу.
"Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос, безусловно, существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС", – пояснил Кулеба.
При этом чиновник отметил, что украинцам и кроме ЕС есть куда поехать. Он напомнил про 63 страны, куда в условиях пандемии продолжают пускать украинцев, из них десять государств – в Европе.
Когда откроют границы с Европой: последние новости
- Ранее Кулеба сообщил, что открыты регулярные рейсы между Украиной и Северной Македонией. Украинцы могут летать в эту европейскую страну без оформления визы.
- Еще в сентябре в ЕС рассказали, когда откроют воздушные границы для украинцев. Жозеп Боррель оценил перспективы снятия ограничений на авиаперевозки.
- Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о том, что каждое государство-член ЕС может принимать решения об открытии границ. Она также предположила, что с началом вакцинации страны будут постепенно открывать свои границы.
Автор: Диана Беловодская