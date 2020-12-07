Кулеба рассказал, когда в ЕС откроют границы для украинцев

Коронавирус в Украине - когда откроют границы с Европой

Коронавирус 2020 в Украине на сегодня инфицировал 821 947 человек, только за последние сутки нашли еще почти 9 тысяч новых больных. И пока цифры не уменьшатся – о поездках в ЕС украинцам стоит забыть.

Как пояснил в интервью РБК-Украина глава МИД Дмитрий Кулеба, сроки открытия границ Шенгена для граждан Украины не связаны с вакцинацией от COVID-19 – а лишь с общей статистикой по коронавирусу.

"Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос, безусловно, существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС", – пояснил Кулеба.

При этом чиновник отметил, что украинцам и кроме ЕС есть куда поехать. Он напомнил про 63 страны, куда в условиях пандемии продолжают пускать украинцев, из них десять государств – в Европе.

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