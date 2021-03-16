Кулеба заявил о срыве поставок вакцин от коронавируса из Евросоюза

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что договоренности с Европой - это всего лишь один из потенциальных каналов вакцины в Украину, а важнее контракты.
Поставки вакцин от коронавируса в Евросоюз сорваны, поэтому несмотря на договоренности с некоторыми странами ЕС сроки получения прививок в Украине тоже сдвинулись, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина ждала остатки медпрепаратов.
"У нас еще с прошлого года были договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. И конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны ЕС был сорван. Соответственно сдвинулись и даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцин", - заявил Кулеба в ходе брифинга во вторник, 16 марта.
При этом глава украинской дипломатии подчеркнул, что это лишь один из потенциальных каналов вакцины в Украину.
"Мы фокусируемся на контрактах с непосредственно производителями вакцины", - добавил он.
Также Кулеба заявил, что Украина выступает за либерализацию рынка вакцин.
"Мы поддерживаем как можно более широкий доступ граждан к качественным вакцинам, несмотря на то, какая компания их произвела. Исключением является лишь российская вакцина "Спутник", поскольку Россия превратила ее на гибридное оружие и инструмент политического влияния", - объяснил Кулеба.
Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- 16 марта президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с главой Минздрава и премьер-министром заявил, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Он также добавил, что после второй дозы человек получает полную защиту от COVID-19. "Надо объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Поэтому шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности", - сказал Зеленский.
- Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам. Так он прокомментировал ситуацию с тем, что многие страны начали отказывается от вакцины AstraZenecа.