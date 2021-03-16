Кулеба заявил о срыве поставок вакцин от коронавируса из Евросоюза / УНИАН

Поставки вакцин от коронавируса в Евросоюз сорваны, поэтому несмотря на договоренности с некоторыми странами ЕС сроки получения прививок в Украине тоже сдвинулись, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина ждала остатки медпрепаратов.

"У нас еще с прошлого года были договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. И конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны ЕС был сорван. Соответственно сдвинулись и даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцин", - заявил Кулеба в ходе брифинга во вторник, 16 марта.

При этом глава украинской дипломатии подчеркнул, что это лишь один из потенциальных каналов вакцины в Украину.

"Мы фокусируемся на контрактах с непосредственно производителями вакцины", - добавил он.

Также Кулеба заявил, что Украина выступает за либерализацию рынка вакцин.

"Мы поддерживаем как можно более широкий доступ граждан к качественным вакцинам, несмотря на то, какая компания их произвела. Исключением является лишь российская вакцина "Спутник", поскольку Россия превратила ее на гибридное оружие и инструмент политического влияния", - объяснил Кулеба.

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