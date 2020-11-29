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Лечение COVID-19 антибиотиками: врач предупредил о смертельных последствиях

29 ноября 2020, 09:50

Антибиотики можно принимать лишь 5% больных коронавирусом.

таблетки
Семейный врач на привычке назначает 2-3 антибиотика и противогрибковых препарата абсолютно необоснованно / УНИАН

Антибиотики при заражении коронавирусом противопоказаны, если не доказана бактериальная инфекция.

Об этом заявил главный анестезиолог Минздрава, профессор Сергей Дубров, передает Obozrevatel.

По его словам, антибиотики можно принимать лишь 5% больных COVID-19 и в случае осложнения состояния. При этом из-за неконтролируемого приема антибиотиков при коронавирусе через 6-12 месяцев Украину ждет стремительная летальность от бактериальной пневмонии или даже от банального аппендицита.

"При ковиде не показаны антибиотики, не показаны! Следующая проблема, которая ждет нас через полгода-год – это стремительная летальность от бактериальной пневмонии или даже от банального аппендицита. Антибиотики не работают, а врачи часто назначают их, когда не надо. В них нуждаются не более 5% ковидных больных", – отметил врач.

Дубров добавил, что ни один из его пациентов на втором-третьем этаже киевской больницы №17, не получает таких препаратов. Разве что тяжелые пациенты, находящиеся на ИВЛ или с осложнениями в реанимации.

"Семейный врач на привычке назначает 2-3 антибиотика и противогрибковых препарата абсолютно необоснованно. Мы еще 17 сентября написали, что антибиотики противопоказаны, если не доказана бактериальная инфекция. И что делать с такими врачами, которые назначают их вопреки протоколу, я просто не знаю", – рассказал анестезиолог.

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Напомним:

  • Врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита заявил, что украинцы занимаются самолечением коронавируса и бесконтрольно применяют антибиотики. В результате в стране сложилась катастрофическая ситуация.
  • Украинские медики объяснили, нужно ли принимать антибиотики при COVID-19.
  • Ученые Хуачжунского университета науки и технологии выяснили, что прием антибиотиков при заражении коронавирусом SARS-CoV-2 способен ухудшить состояние больного и привести к серьезным осложнениям.
  • Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев заявил, что необоснованный прием антибиотиков для лечения коронавируса может привести к серьезным последствиям – поражению печени и сердца вплоть до развития аритмии.

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