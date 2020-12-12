"Легче ввести полный локдаун": в Слуге народа объяснили ситуацию с жестким карантином

Правительству выгодно вводить карантин в Украине именно в январе, считает Галина Янченко.
Решение властей усилить карантин в Украине в первый месяц нового года связано со сниженной активностью бизнеса в январе и созданием условий, когда большинство людей находятся дома. Таким образом удастся разорвать цепь передачи вируса и помочь медицинской системе.
Об этом заявила парламентарий от фракции Слуга народа Галина Янченко в эфире телеканала Украина 24, комментируя причину введения жесткого карантина в стране именно в январе.
По ее словам, решение о датах карантина – с 8 по 24 января – продиктовано не только причинами, связанными с циркуляцией эпидемии COVID-19 в Украине, но и другими аспектами. Власти удобно запустить жесткие противоэпидемиологические меры, когда бизнес и граждане находятся на отдыхе.
"Мы прекрасно знаем, что январь - это месяц сниженной бизнес-активности. Значительно легче ввести полный локдаун, когда люди все еще отдыхают и проводят больше времени дома", - сказала Янченко.Читайте такжеКарантин в Украине продлен до 1 марта: стали известны детали
Также она добавила, что жесткий карантин на территории страны дает два ключевых преимущества. Первое – это возможность разрыва цепи распространения коронавируса по причине того, что люди не пользуются общественным транспортом и не ходят на работу. Второе преимущество заключается в том, что с помощью таких мер удастся разгрузить медицинскую систему.
"Во-вторых, это помощь медицинской системе, учреждениям охраны здоровья, чтобы они успели вылечить тех, кто к ним попал, и чтобы не поступали новые пациенты. Это логика, которой пользуются правительства всех стран", - подчеркнула Галина Янченко.
Карантин в Украине
- В связи с планами украинских властей предотвратить начало второй волны коронавирусной инфекции в Украине, правительство приняло решение ввести усиленный карантин на территории страны в период с 8 по 24 января.
- Кабмин также продлил общенациональный карантинный режим до 1 марта. Фактически до начала весны украинцы будут жить в рамках противоэпидемиологического режима оранжевой зоны.
- В министерстве инфраструктуры рассказали, что общественный транспорт по всей территории Украины будет работать. Водителям разрешат перевозить пассажиров исходя из количества мест для сидения.
- Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что решение о запуске карантина после новогодних праздников продиктовано отсутствием возможности ограничить социальные контакты именно на данный период времени.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов отметил, что власти подверглись усиленной критике по причине остановки транспорта весной, поэтому сейчас было принято решение существенно не ограничивать пассажирские перевозки.