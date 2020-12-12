"Легче ввести полный локдаун": в Слуге народа объяснили ситуацию с жестким карантином

В январе легче ввести жесткий карантин, так как люди отдыхают и находятся дома - депутат / Фото Reuters

Решение властей усилить карантин в Украине в первый месяц нового года связано со сниженной активностью бизнеса в январе и созданием условий, когда большинство людей находятся дома. Таким образом удастся разорвать цепь передачи вируса и помочь медицинской системе.

Об этом заявила парламентарий от фракции Слуга народа Галина Янченко в эфире телеканала Украина 24, комментируя причину введения жесткого карантина в стране именно в январе.

По ее словам, решение о датах карантина – с 8 по 24 января – продиктовано не только причинами, связанными с циркуляцией эпидемии COVID-19 в Украине, но и другими аспектами. Власти удобно запустить жесткие противоэпидемиологические меры, когда бизнес и граждане находятся на отдыхе.

"Мы прекрасно знаем, что январь - это месяц сниженной бизнес-активности. Значительно легче ввести полный локдаун, когда люди все еще отдыхают и проводят больше времени дома", - сказала Янченко.Читайте такжеКарантин в Украине продлен до 1 марта: стали известны детали

Также она добавила, что жесткий карантин на территории страны дает два ключевых преимущества. Первое – это возможность разрыва цепи распространения коронавируса по причине того, что люди не пользуются общественным транспортом и не ходят на работу. Второе преимущество заключается в том, что с помощью таких мер удастся разгрузить медицинскую систему.

"Во-вторых, это помощь медицинской системе, учреждениям охраны здоровья, чтобы они успели вылечить тех, кто к ним попал, и чтобы не поступали новые пациенты. Это логика, которой пользуются правительства всех стран", - подчеркнула Галина Янченко.

Карантин в Украине