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Лекарства, которые нельзя принимать при COVID-19: врач озвучил список

13 января 2021, 07:14
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Некоторые препараты могут быть особенно опасны для людей с повышенным давлением.

лекарство, таблетки
Лекарства от коронавируса не существует / pixabay.com

Доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати в США Джошуа Шаффцин назвал лекарства, от которых следует отказаться при заражении коронавирусной инфекцией.

В частности, медицинский эксперт призвал перестать принимать противодиарейные препараты с лоперамидом. По его словам, из-за таких медикаментов замедляется работа кишечника, что в свою очередь мешает очищению организма от бактерий и воспаления. Об этом сообщает журнал Good Housekeeping.

К тому же, доктор Шаффцин порекомендовал отказаться от ингаляторов. Их не стоит использовать, если нет астмы, поскольку они могут навредить сердцу.

По его словам, любой препарат, который содержит фенилафрин, опасен при болезнях сердца. Это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев. Специалист отметил, что это особенно опасно для людей с повышенным давлением.

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