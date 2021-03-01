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Летальность COVID-19 в Украине увеличится: Голубовская уточнила, кто окажется под ударом

1 марта 2021, 07:34
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Клиническое течение коронавируса в очередной раз существенно измененилось. Нюансы раскрыла Ольга Голубовская.

коронавирус
Медик назвала ряд новых особенностей течения COVID-19 / Фото Reuters

Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская заявила, что клиническое течение коронавирусной болезни в очередной раз существенно изменилось, и назвала ряд новых особенностей COVID-19 в Украине.

В частности, по ее словам, вырос процент молодых людей в возрасте 30+ с тяжелым течением коронавируса и возросла устойчивость организма к традиционным методам лечения. Об этом врач написала на своей странице в Facebook.

По словам Голубовской, участились случаи обострения процесса в остром периоде. Она подчеркнула, что это всегда утяжеляет течение болезни и ухудшает прогноз.

Кроме того, информативность некоторых простых лабораторных показателей, например, СРБ (С-реактивный белок, – ред.), снизилась. То есть имеет место отсутствие взаимосвязи его низких значений с тяжестью течения коронавирусной инфекции.

По словам инфекциониста, об улучшении состояния больного коронавирусом с 14-16 дня болезни "можно забыть", поскольку приблизительно у трети госпитализированных пациентов именно с этого времени или чуть раньше наступает ухудшение, иногда очень серьёзное.

"Объяснить такие особенности, возникшие буквально на глазах, просто процессами адаптации микро- и макроорганизма, нельзя. Скорее мы имеем дело с новым штаммом возбудителя, с каким – не знаю, пока официально полученные данные из референс-лабораторий показывают, что секвенированные образцы материала от больных имеют принадлежность к генетической линии В, имеющей китайские "корни", – пояснила Голубовская.

Медик подчеркнула, что учитывая такие особенности течения COVID-19, стоит ожидать увеличения летальности, в том числе у молодых людей. Голубовская посоветовала медикам при ведении таких больных прежде всего ориентироваться на клинику заболевания, а лабораторные показатели оценивать критически.

Ольга Голубовская

Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.

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