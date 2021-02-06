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Летний отдых-2021: в Кабмине озвучили три варианта развития событий

6 февраля 2021, 20:46
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В Кабмине считают, что гражданам Украины можно строить планы на летний отдых, но при этом нужно учитывать ситуацию с развитием пандемии коронавируса в мире.

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В Кабмине озвучили три сценария для туристов на лето-2021 / 1zoom.ru

С приближением весны многие украинцы задумываются, целесообразно ли сейчас планировать отпуск на лето-2021, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом в мире.

В Кабмине отметили, что сейчас есть три сценария развития событий, и не все они слишком оптимистичны. Детали рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью'ю ТСН.ua.

Сценарий №1

Планирование весенних или летних отпусков может быть затруднено из-за продолжения жестких локдаунов по всему миру. В таком случае украинцы конечно, будут ограничены в выборе стран.

На сегодня Государственная авиационная служба уже утвердила перечень стран для выезда украинцев в летний сезон. Это распространенные туристические направления, такие как:

  • Турция
  • Кипр
  • Тунис
  • Черногория
  • Хорватия
  • Болгария
  • Грузия
  • Албания и другие.

Некоторые из них страны ЕС.

Сценарий №2

Второй сценарий заключается в том, что может быть существенное снижение уровня заболеваемости в Украине, и это конечно будет способствовать открытию границ.

Сценарий №3

Он состоит в том, что предпосылкой доступа к определенной стране будет получение вакцины.

"На то время, как я уже говорила, не будет дефицита в доступе к вакцине. Это не будет проблемой, так же и в Украине", - отметила Стефанишина.

Коронавирус в мире - о чем ранее сообщал Главред:

Кабмин туризм коронавирус летний отдых отдых на Мальдивах новости Украины
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