Летний отдых-2021: в Кабмине озвучили три варианта развития событий

В Кабмине считают, что гражданам Украины можно строить планы на летний отдых, но при этом нужно учитывать ситуацию с развитием пандемии коронавируса в мире.
С приближением весны многие украинцы задумываются, целесообразно ли сейчас планировать отпуск на лето-2021, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом в мире.
В Кабмине отметили, что сейчас есть три сценария развития событий, и не все они слишком оптимистичны. Детали рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью'ю ТСН.ua.
Сценарий №1
Планирование весенних или летних отпусков может быть затруднено из-за продолжения жестких локдаунов по всему миру. В таком случае украинцы конечно, будут ограничены в выборе стран.
На сегодня Государственная авиационная служба уже утвердила перечень стран для выезда украинцев в летний сезон. Это распространенные туристические направления, такие как:
- Турция
- Кипр
- Тунис
- Черногория
- Хорватия
- Болгария
- Грузия
- Албания и другие.
Некоторые из них страны ЕС.
Сценарий №2
Второй сценарий заключается в том, что может быть существенное снижение уровня заболеваемости в Украине, и это конечно будет способствовать открытию границ.
Сценарий №3
Он состоит в том, что предпосылкой доступа к определенной стране будет получение вакцины.
"На то время, как я уже говорила, не будет дефицита в доступе к вакцине. Это не будет проблемой, так же и в Украине", - отметила Стефанишина.
Коронавирус в мире - о чем ранее сообщал Главред:
- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавирусной инфекции, возможно, уже на пике. В некоторых государствах ситуация стабилизируется, однако Европа и Северная Америка остаются эпицентром распространения COVID-19.
- В ВОЗ считают, что европейские государства могут обойтись без введения жестких карантинных ограничений в том случае, если люди будут ответственно относиться к профилактическим мерам и соблюдать масочный режим.