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Летучие мыши атаковали ученых: всплыли новые детали о происхождении COVID-19

17 января 2021, 12:22
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Стали известны неожиданные данные о происхождении коронавируса.

Летучая мышь
Летучие мыши переносят коронавирус / Фото pixabay.com

Китайские ученые из уханьской лаборатории могли быть инфицированы коронавирусом во время сбора образцов в пещере, где обитают зараженные летучие мыши.

В КНР на ТВ еще в 2017 году транслировались кадры, когда ученые из Уханьского института вирусологии, выясняя происхождения атипичной пневмонии SARS, работали с летучими мышами и с "живыми вирусами" без перчаток и без масок, что является очевидным нарушением строгих правил безопасности, говорится в материалах Daily Mail и Taiwan News.

Подчеркивается, что несмотря на то, что ученые работают в лаборатории с четвертым уровнем биобезопасности, на кадрах они демонстрируют шокирующее пренебрежение к безопасности при работе с потенциально заразными летучими мышами как в дикой природе, так и в лаборатории.

Сотрудники института не брезговали брать летучих мышей голыми руками, а также собирали потенциально очень заразные фекалии этих живтоных, будучи в коротких рукавах и шортах и без заметных средств индивидуальной защиты, кроме перчаток.

/ CCTV screenshot

В еще одном эпизоде можно увидеть у контейнера с летучими мышами членов команды в полных защитных костюмах, в то время как многие другие взаимодействуют с ними в обычной одежде и защитных шапочках, а у третьих вообще нет головного убора.

Приводятся свидетельства одного из исследователей который рассказал, что клыки одного животного прошли сквозь резиновые перчатки "как игла". Исследователь вирусов Цуй Цзе рассказывает о том, как его укусили. Он сказал, что клыки летучей мыши прошли сквозь его перчатку, которая, вероятно, была нитриловой. Он описал это чувство как "как будто его укололи иглой". Затем видео переходит на конечность человека, на которой видна опухоль после укуса летучей мыши.

/ CCTV screenshot

Отмечается, что несмотря на то, что ученые носят перчатки, риск получить травму от укуса летучей мыши "все еще существует". Кроме того, летучие мыши могут быть переносчиками различных сильных вирусов, включая бешенство.

В то же время в Китайском научно-исследовательском центре пояснили, что хотя летучие мыши переносят множество вирусов, "вероятность прямого заражения людей очень мала".

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Коронавирус в мире:

  • По данным Всемирной организации здравоохранения число зараженных коронавирусом в мире превысило 91 млн человек, из них более 1,9 млн умерли.
  • Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 93,9 млн человек, 2 млн скончались.
  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили более 23,5 млн зараженных. Индия находится на втором месте (10,5 млн), на третьем — Бразилия (более 8,3 млн), на четвертом — Россия (более 3,5 млн).
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