Локдаун и остановка транспорта: Шмыгаль рассказал, к чему готовиться украинцам

Глава правительства заверил, что в декабре уже не планируется ужесточать карантинные меры.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал рассмотрение на заседании правительства вопроса о конкретных мерах возможного введения жесткого карантина.
Об этом он сообщил во время Часа вопросов к правительству в парламенте, трансляцию которого вела телекомпания Рада.
Отвечая на вопрос о конкретных планах, конкретной информации по дате введения возможного полного карантина, а также того, что будет происходить с транспортной системой в это время, Шмыгаль заверил, что правительство имеет четкий поэтапный план действий.
"Все очень тщательно просчитывается... Ведется коммуникация, на сегодняшний день с председателями громад, с председателями областных государственных администраций. Мы четко понимаем потребности и предостережения регионов относительно тех или иных ограничений", - сказал он.
Глава правительства заверил, что в декабре уже не планируется ужесточать карантинные меры.
"Если говорить о введении более жестких мер, то очевидно, что если будет ухудшение ситуации, то мы можем поднять этот вопрос в начале января... Конкретика мер будет озвучена в среду на правительственном заседании", - отметил Шмыгаль.
Говоря о работе транспорта, он подчеркнул, что он будет работать.
"И авиакомпании, и железная дорога, городской транспорт - закрывать не планируется даже при более жестком карантине. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения пандемии", - добавил премьер.
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Ранее Шмыгаль заявил о том, что существует два возможных сценария карантинных ограничений. Он предупредил, что к концу года, в связи с пандемией, определенные ограничения все-таки будут и к этому бизнесу надо быть готовым.
Локдаун в Украине: что известно о подготовке
- 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
- В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
- В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.
- 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин не будет продлевать "карантин выходного дня".