Локдаун на Новый год: Ляшко дал неожиданный прогноз

Виктор Ляшко / УНИАН

Решение о введении локдауна на новогодние праздники может быть принято правительством на следующей неделе, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

В комментарии Telegran-каналу PavlovskyNEWS он подчеркнул, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине будет продолжаться.

"Система здравоохранения справляется с количеством регистрируемых случаев. Мы и дальше прогнозируем потенциальный рост заболеваний COVID-19, поэтому прорабатываем много вариантов развития событий. На сегодня их уже шесть", — сказал он.

Кроме того, он не исключил, что дополнительные жесткие карантинные меры могут и не понадобиться, если все граждане будут носить маски и соблюдать карантинные меры.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что в Украине введение тотального карантина будет зависеть от поведения самих граждан. По его словам, при условии соблюдения рекомендаций в середине декабря можем выйти на позитивную динамику.

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11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

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