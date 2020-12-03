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Локдаун на Новый год не нужен: эксперт назвал неожиданную причину

3 декабря 2020, 21:38

На новогодние праздники значительно снижается уровень заболеваемости ОРВИ, напомнил Андрей Александрин.

карантин, маска
Карантин выходного дня не имел никакого смысла, уверен Андрей Александрин / УНИАН

В Украине карантин выходного дня не имел никакого смысла, ведь после ограничений в выходные дни, в понедельник массово, особенно в час пик, люди заходили в общественный транспорт.

Как подчеркнул в интервью на радио НВ руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, на новогодние праздники вводить локдаун нет смысла.

"Локдаун в Украине мог быть и до новогодних праздников, если бы за это время государственная система к чему-то готовилась: готовила лечебные учреждения, обучала медицинских сотрудников, которых сейчас катастрофически не хватает; отрабатывала какие-то мероприятия в общественных местах, готовила бы общественный транспорт и т. д.", - подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что по статистке каждый год на новогодние праздники значительно снижается уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

"Да, люди общаются со своими близкими, ходят в гости, отмечают праздники, у них застолья и так далее, но это узкий круг общения, с которым они контактируют и так, даже при введенном локдауне. Но при этом минимизируется общение в больших коллективах. При этом люди меньше пользуются общественным транспортом. Поэтому смысла во введении локдауна непосредственно на новогодние праздники я вообще никакого не вижу. Он бы имел смысл перед ними", - убежден эпидемиолог.

Читайте такжеЛокдаун на Новый год: Шмыгаль раскрыл сценарий правительстваАлександрин добавил, что в Украине очень много времени упущено: "Мы упустили самое главное — даже первый локдаун, за это время не сделано было ничего. (...) в первую очередь было необходимо отработать или внедрить комплексные программы по инфекционной безопасности в социально критических объектах: детских садиках, школах и лечебных учреждениях. До сих пор с точки зрения инфекционной безопасности они не отработаны".

Ранее президент Всеукраинского общества врачей, бывший глава Минздрава Олег Мусий оценил ситуацию вокруг поставок в Украину вакцины от коронавируса.

По его словам, вакцины на всех не хватит. Для того, чтобы в Украине был так называемый коллективный иммунитет, нужно, чтобы либо переболели, либо были привиты около 80-85% населения, добавил Мусий.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине вторые сутки количество выздоровевших после COVID-19 превышает число заболевших.
  • Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 15 тыс. 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших - 14 тыс. 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 декабря 2020 года.
  • Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 739 человек; зафиксировано летальных случаев - 243; проведено тестирований за сутки - 72 тыс. 678 (в том числе методом ПЦР - 47 тыс. 172, методом ИФА - 25 тыс. 506).
  • С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 772 тыс. 760 человек; выздоровели - 384 тыс. 426 человек; зафиксировано летальных случаев - 12 тыс. 960; проведено ПЦР-тестирований - 4 млн 654 тыс. 206.
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