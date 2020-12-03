Локдаун на Новый год: Шмыгаль раскрыл сценарий правительства

Денис Шмыгаль / УНИАН

На сегодняшний день существует два возможных сценария карантинных ограничений, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как подчеркнул он в интервью Корреспонденту, первый сценарий предусматривает снижение числа заболевших.

"Но на такой вариант мы не особо рассчитываем. Больше — на возможность управлять ситуацией: либо точечными, либо тотальными ограничениями. Если угроза жизни граждан возрастет, то надо вводить локдаун и спасать десятки тысяч", - пояснил премьер-министр.

В то же время он предупредил, что к концу года, в связи с пандемией, определенные ограничения все-таки будут и к этому бизнесу надо быть готовым.

"Какими они будут — мы как раз сейчас обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами. Нам надо подвести итоги карантина выходного дня, чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года. После этого можно будет решить, какие ограничения стоит вводить на рождественско-новогодние недели и стоит ли", - подчеркнул глава правительства.

Он также уточнил, что правительство расписывает детальный план действий по вакцинированию населения.

"Приоритеты — Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тыс. Человек", - добавил Шмыгаль.

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