Локдаун на Новый год: Шмыгаль раскрыл сценарий правительства

Премьер-министр предупредил об ограничениях на рождественско-новогодние праздники.
На сегодняшний день существует два возможных сценария карантинных ограничений, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как подчеркнул он в интервью Корреспонденту, первый сценарий предусматривает снижение числа заболевших.
"Но на такой вариант мы не особо рассчитываем. Больше — на возможность управлять ситуацией: либо точечными, либо тотальными ограничениями. Если угроза жизни граждан возрастет, то надо вводить локдаун и спасать десятки тысяч", - пояснил премьер-министр.
В то же время он предупредил, что к концу года, в связи с пандемией, определенные ограничения все-таки будут и к этому бизнесу надо быть готовым.
"Какими они будут — мы как раз сейчас обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами. Нам надо подвести итоги карантина выходного дня, чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года. После этого можно будет решить, какие ограничения стоит вводить на рождественско-новогодние недели и стоит ли", - подчеркнул глава правительства.
Он также уточнил, что правительство расписывает детальный план действий по вакцинированию населения.
"Приоритеты — Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тыс. Человек", - добавил Шмыгаль.
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Ранее глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий заявил о том, что инкубационный период у COVID-19 от 14 до 21 дня, поэтому жесткий локдаун надо будет вводить минимум на три недели. Он отметил, что система здравоохранения Украины пока может выдержать до 30 тысяч новых больных.
Локдаун в Украине: что известно о подготовке
- 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
- В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
- В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.
- 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин не будет продлевать "карантин выходного дня".