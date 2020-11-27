Локдаун не поможет: экс-главный санврач предупредил о третьей волне COVID-19

Ужесточение карантинных мер не принесет желаемого эффекта, считает Святослав Протас.
При низкой температуре воздуха будут созданы естественные условия для того, чтобы стабилизировалась ситуацию с распространением коронавируса.
Об этом экс-глава Государственной санитарной службы Святослав Протас заявил в комментарии Главреду.
По его мнению, ужесточение карантинных мер не принесет желаемого эффекта.
"Это все равно, что вылить ведро воды на горящий дом, во-вторых, это отсрочит во времени третью волну, весеннюю", - подчеркнул он.
Он напомнил о том, что до 3/4 случаев заражения происходят в местах массового пребывания людей, которые нельзя закрыть (больницы, магазины).
"На этом этапе не имеет значения, на какой срок закрывать места скопления людей, сегодня надо работать в отношении изоляции контактных лиц. Без этого никакой локдаун не будет иметь смысла", – уверен экс-главный санврач.
Читайте такжеУкраине нужен локдаун: Рубан объяснил неизбежность ужесточения карантинаОн также напомнил, что в Украине уже практически треть населения переболела COVID-19, поэтому сейчас в стране идет формирование определенного коллективного иммунитета естественным путем.
"У нас на носу зимний период, снижение температуры, как только температура снизится до -5 градусов, у нас будет существенно меньше циркуляция возбудителя, так проходит ежегодно, потому что в морозную погоду циркуляция респираторных возбудителей падает в разы", - добавил Протас.
Локдаун в Украине: что известно о подготовке
- 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
- В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
- В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки зафиксировано 16 тыс. 218 новых случаев COVID-19, умерли 192 человека.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 2 тыс. 069 человек; летальных случаев - 192; выздоровели 8 тыс. 843 человека; осуществлено тестирований за сутки - 72 тыс. 789 (в том числе методом ПЦР - 46 тыс. 005, методом ИФА - 26 тыс. 784).
- За все время пандемии в Украине: заболели 693 тыс. 407 человек; выздоровели - 326 тыс. 238 человек; летальных исходов - 11 тыс. 909; проведение ПЦР-тестирования - 4 млн 419 тыс. 791.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 тыс. 773), г. Киев (1 тыс. 520), Запорожской (1 тыс. 003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.