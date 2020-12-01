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"Локдаун не поможет​": медик озвучила сроки окончания пандемии COVID-19 в Украине​

1 декабря 2020, 20:36

Врач считает, что тотальный карантин только навредит стране.

Локдаун Украине не поможет / УНИАН

Локдаун в Украине не поможет в борьбе с коронавирусом. Такое мнение высказала известный терапевт, заместитель главного врача Ровенского областного диспансера радиационной защиты населения Оксана Сабадишина.​​

По словам медика, введение жесткого карантина только усугубит ситуацию в стране.

"Для этого нужен не локдаун, а чтобы каждый человек понимал, что он должен делать, чтобы не заболеть. А если заболел - куда обращаться. А локдаун приведет к тому, что люди с патологиями будут получать отказы в больнице, так как запрещены плановые операции, госпитализация. У людей нет элементарных средств к тому, чтобы правильно питаться и зарабатывать на жизнь. С локдауном эта ситуация только усугубится. Тотальный карантин только навредит", - считает медик, пишет РБК-Украина.

При этом врач считает, что эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад весной 2021 года.

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"К тому времени очень многие украинцы переболеют и можно будет ожидать разгрузки медицинской системы. Коронавирус, как и любой другой вирус - это тяжелая болезнь. Но для определенной категории людей. Есть люди, перенесшие его довольно легко. Я в их числе. Я не знала, что я болею. Узнала по анализам на антитела. Я оценивала свое состояние, как обычное респираторное заболевание. Поэтому я могу сказать одно - есть процент людей, для которых этот вирус очень опасен. Но большинство людей его просто не ощутят либо, перенесут в легкой форме", - отмечает Сабадишина.

Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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