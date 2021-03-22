Локдаун по всей Украине: в НАН объяснили, чем опасен нынешний коронавирус

Ситуация с коронавирусом в Украине сложилась угрожающая – и она затрагивает все регионы страны, предупредил академик Сергей Комиссаренко.
Коронавирус в Украине пересек красную линию – но на этом явно не остановится, предупредил академик НАН и НАМН Украины, доктор биологических наук, председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.
Эксперт прогнозирует, что пиковых значений COVID-19 в Украине достигнет через месяц или немного позже – однако всеукраинский локдаун объявлять нужно уже сейчас."Я считаю, что ситуация угрожающая. Мы должны иметь четкую государственную позицию по этому поводу. Введение более строгих норм карантина, даже локдауна, должно быть в начале увеличение количества инфицирования людей, в начале увеличения распространения инфекции", – цитирует Обозреватель слова Комиссаренко.
Читайте такжеВ Украине нашли новый штамм коронавируса, готовится заявление ВОЗ – СМИПо его словам, на этот раз пиковые показатели могут быть очень высокими. При этом ситуацию усугубляет циркуляция новых – более агрессивным и с большей скоростью распространения – штаммов вируса.
"Кроме того, есть свидетельства клиницистов, что и течение заболевания наблюдается более тяжелое, чем раньше. Сейчас в стране сложилась ситуация, что практически во всех областях рано или поздно будет увеличение количества инфицированных. Тогда может быть большая нагрузка на систему здравоохранения", – пояснил Комиссаренко.
Медик считает, что единственным эффективным путем предотвращения инфицирования является вакцинация.
Коронавирус и карантин в Украине: новости
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.
- По состоянию на воскресенье, 21 марта, Киевская область попала в красную зону карантина. Красная зона Украины расширена, теперь в ней шесть регионов и Киев.
- В Николаеве с 24 марта ужесточают карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
- Также в Николаеве рассказали о катастрофе из-за переполненных COVID-больниц: пациентов вынуждены размещать в коридорах.