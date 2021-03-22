Локдаун по всей Украине: в НАН объяснили, чем опасен нынешний коронавирус

Локдаун в Украине: в НАН объяснили, чем опасен коронавирус сегодня / УНИАН

Коронавирус в Украине пересек красную линию – но на этом явно не остановится, предупредил академик НАН и НАМН Украины, доктор биологических наук, председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.

Эксперт прогнозирует, что пиковых значений COVID-19 в Украине достигнет через месяц или немного позже – однако всеукраинский локдаун объявлять нужно уже сейчас."Я считаю, что ситуация угрожающая. Мы должны иметь четкую государственную позицию по этому поводу. Введение более строгих норм карантина, даже локдауна, должно быть в начале увеличение количества инфицирования людей, в начале увеличения распространения инфекции", – цитирует Обозреватель слова Комиссаренко.

Читайте такжеВ Украине нашли новый штамм коронавируса, готовится заявление ВОЗ – СМИПо его словам, на этот раз пиковые показатели могут быть очень высокими. При этом ситуацию усугубляет циркуляция новых – более агрессивным и с большей скоростью распространения – штаммов вируса.

"Кроме того, есть свидетельства клиницистов, что и течение заболевания наблюдается более тяжелое, чем раньше. Сейчас в стране сложилась ситуация, что практически во всех областях рано или поздно будет увеличение количества инфицированных. Тогда может быть большая нагрузка на систему здравоохранения", – пояснил Комиссаренко.

Медик считает, что единственным эффективным путем предотвращения инфицирования является вакцинация.

Коронавирус и карантин в Украине: новости