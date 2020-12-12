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Локдаун Украине влетит в копеечку: эксперт назвал сумму

12 декабря 2020, 15:58
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Эксперт предупредил, что локдаун в Украине приведет к серьезным денежным потерям.

Эксперт сказал, что более жесткие карантинные меры обойдутся Украине в сотни миллионов долларов – Локдаун Украина
Локдаун обойдется Украине в сотни миллионов долларов, сказал эксперт / УНИАН

Экономический эксперт Алексей Дорошенко сообщил, что более жесткий карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 серьезно ударит по экономике.

Из-за локдауна наша страна может потерять около 750 млн долларов, рассказал Дорошенко УНН.

Собеседник подсчитал, во сколько нашей стране обойдется локдаун, основываясь на сведениях замглавы НБУ Дмитрия Сологуба.

"…Сологуб сказал, что Украина потеряла 300 млн долларов из-за введения карантина выходного дня. То есть каждый день стоит 50 млн долларов…", – отметил эксперт.

Дорошенко добавил, что январские дни можно сравнивать с выходными. Таким образом, по его подсчетам, локдаун в Украине на 15 дней обойдется в 750 млн долларов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине карантин усилят с 8 января. По его словам, усиленные карантинные меры в нашей стране будут действовать до 24 января включительно.

Карантин в Украине – что нужно знать

  • Из-за коронавируса карантин ввели с 11 марта. Сначала карантинные ограничение были жесткими, а позже их смягчали.
  • В середине осени в Украине ухудшилась эпидемиологическая ситуация, и власти решили ужесточить карантинные меры – был анонсирован локдаун.
  • В декабре Кабмин решил, что карантин должен действовать до конца февраля.

Алексей Дорошенко карантин в Украине локдаун Дмитрий Сологуб
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