Локдаун в феврале: Степанов раскрыл детали введения жесткого карантина

Министр здравоохранения объяснил, почему хотят ввести локдаун в Украине.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не подтвердил информацию, что локдаун в Украине будет введен со 2 января 2021 года.
"Мы завтра финализируем документ (9 декабря - ред.), сейчас проходят последние консультации с коллегами. Минздрав разрабатывает, отправляет решение другим коллегам, и они уже визируют или вносят соответствующие изменения в этот документ. Я бы хотел увидеть финализированный документ, и потом мы сразу всем расскажем что и как", — сказал он.
Также министр озвучил, что на данный момент известно о локдауне.
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"Мы не будем закрывать ни городской транспорт, ни авиасообщение. Я думаю, что начало локдауна будет не 2 января. Когда мы говорим о конечных ограничениях, которые будут действовать, они все будут действенными. Я хочу подчеркнуть как министр здравоохранения, что важно иметь реальный локдаун, а не бутафорский. Поэтому очень важно объяснить людям, почему мы хотим ввести жесткий карантин. Потому что в конце января — начале февраля у нас начинается сезонный рост заболеваемости гриппом, и нам нужно подойти к нему с наименьшим количеством больных коронавирусом", — сказал Степанов, передает телеканал Украина 24.
Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На данный момент на территории страны действует общенациональный карантин, который продлится до 31 декабря.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнял, что введение тотального карантина в Украине – практически решенный вопрос. Не исключено, что новые карантинные меры введут со 2 января.
- Как сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в Кабмине и Офисе президента, в январе ожидается жесткий карантин в Украине, который продлится со 2 по 23 января.
- Министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что в январе его ведомство будет рекомендовать правительству ввести новый усиленный карантин на 3 недели.