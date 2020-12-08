Локдаун в феврале: Степанов раскрыл детали введения жесткого карантина

Когда введут локдаун в Украине / Reuters

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не подтвердил информацию, что локдаун в Украине будет введен со 2 января 2021 года.

​ "Мы завтра финализируем документ (9 декабря - ред.), сейчас проходят последние консультации с коллегами. Минздрав разрабатывает, отправляет решение другим коллегам, и они уже визируют или вносят соответствующие изменения в этот документ. Я бы хотел увидеть финализированный документ, и потом мы сразу всем расскажем что и как", — сказал он.

Также министр озвучил, что на данный момент известно о локдауне.

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"Мы не будем закрывать ни городской транспорт, ни авиасообщение. Я думаю, что начало локдауна будет не 2 января. Когда мы говорим о конечных ограничениях, которые будут действовать, они все будут действенными. Я хочу подчеркнуть как министр здравоохранения, что важно иметь реальный локдаун, а не бутафорский. Поэтому очень важно объяснить людям, почему мы хотим ввести жесткий карантин. Потому что в конце января — начале февраля у нас начинается сезонный рост заболеваемости гриппом, и нам нужно подойти к нему с наименьшим количеством больных коронавирусом", — сказал Степанов, передает телеканал Украина 24.

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