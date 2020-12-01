Локдаун в Киеве: названы возможные изменения в работе метро

Если в Украине будет локдаун, метро в Киеве может работать по другому графику, сказал Олег Рубан / УНИАН

Глава киевской Госпродпотребслужбы Олег Рубан сообщил, что если локдаун в Киеве будет введен, могут быть внесены изменения в работу метрополитена.

Возможно, для обеспечения жизнедеятельности Киева метро будет работать утром и вечером, рассказал Рубан Сегодня.

По его словам, решение о введении ограничений в работе транспорта нужно обсуждать после того, как локдаун в Украине одобрит Кабмин.

"Это не вопрос одного дня. Например, возможен вариант работы метрополитена в утренние и в вечерние часы, чтобы обеспечить жизнедеятельность города…", – сказал собеседник.

Рубан добавил, что о введении локдауна должны заранее предупредить бизнес и согласовать с ним даты.

Ранее депутат Киевского горсовета, глава комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Олег Гелевей говорил, что локдаун в Киеве на неделю был бы эффективнее, чем карантин выходного дня.