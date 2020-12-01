Локдаун в Киеве: названы возможные изменения в работе метро

Киевское метро во время локдауна может изменить график работы, поделился Рубан.
Глава киевской Госпродпотребслужбы Олег Рубан сообщил, что если локдаун в Киеве будет введен, могут быть внесены изменения в работу метрополитена.
Возможно, для обеспечения жизнедеятельности Киева метро будет работать утром и вечером, рассказал Рубан Сегодня.
По его словам, решение о введении ограничений в работе транспорта нужно обсуждать после того, как локдаун в Украине одобрит Кабмин.
"Это не вопрос одного дня. Например, возможен вариант работы метрополитена в утренние и в вечерние часы, чтобы обеспечить жизнедеятельность города…", – сказал собеседник.
Рубан добавил, что о введении локдауна должны заранее предупредить бизнес и согласовать с ним даты.
Ранее депутат Киевского горсовета, глава комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Олег Гелевей говорил, что локдаун в Киеве на неделю был бы эффективнее, чем карантин выходного дня.
- Справка. В Украине и в частности в Киеве с 11 марта начал действовать карантин для борьбы с коронавирусом COVID-19. Сначала ограничительные меры были жесткими, была прекращена работа транспорта, некоторое время в столице не работало метро. Позже ограничительные меры смягчали.
- В ноябре COVID-19 поставил ряд суточных антирекордов, и Кабмин решил пойти на ужесточение карантина. В Украине 11 ноября ввели карантин выходного дня.
- После того, как заработали новые ограничительные меры, ситуация с коронавирусом не улучшилась. Премьер Денис Шмыгаль сказал, что в Украине возможен полный локдаун.
- Полный локдаун в Украине – это жесткий карантин.