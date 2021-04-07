Локдаун в Киеве продлят до 10 мая - СМИ / УНИАН

Из-за высокой заболеваемости коронавирусом в Киеве намерены продолжить жесткий локдаун - ограничения зацепят Пасху и 9 Мая.

Как сообщает издание Буквы со ссылкой на источники в Киевской городской государственной администрации, сейчас готовится соответствующее распоряжение киевского городского головы Виталия Кличко.

Локдаун в столице планируют продлить до 10 мая.

Такие строгие карантинные меры должны уменьшить количество новых заражений.

Отметим, о том, что локдаун в Киеве продлят до мая, сообщают некоторые телеграм-каналы.

"Кстати, сегодня пошла новость о том, что локдаун якобы могут продлить до 10 мая. Можем сказать, что с высокой долей вероятности это правда. Еще 5 апреля КГГА ориентировали перевозчиков, что работать в нормальном режиме им придется не скоро. И как раз говорили о вероятности продления локдауна до 10 мая. То есть в этот раз для того, чтобы сбить темпы заболеваемости, ограничениями хотят зацепить Пасху и 9 Мая. Да и все майские праздничные дни", - сказано в сообщении телеграм-канала Klymenko Time.

Отметим, за последние сутки в Киеве выявили 1 417 случаев заражения коронавирусом, умерли - 45 человек, выздоровели - 476.

Всего в Киеве заболели 170 517 человек, умерли - 3701, вылечились - 108 732.

Локдаун в Киеве – о чем сообщалось ранее: