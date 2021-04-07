Локдаун в Киеве продлят до 10 мая - СМИ

В этот раз для того, чтобы сбить темпы заболеваемости, ограничениями хотят зацепить Пасху и 9 Мая.
Из-за высокой заболеваемости коронавирусом в Киеве намерены продолжить жесткий локдаун - ограничения зацепят Пасху и 9 Мая.
Как сообщает издание Буквы со ссылкой на источники в Киевской городской государственной администрации, сейчас готовится соответствующее распоряжение киевского городского головы Виталия Кличко.
Локдаун в столице планируют продлить до 10 мая.
Такие строгие карантинные меры должны уменьшить количество новых заражений.
Отметим, о том, что локдаун в Киеве продлят до мая, сообщают некоторые телеграм-каналы.
"Кстати, сегодня пошла новость о том, что локдаун якобы могут продлить до 10 мая. Можем сказать, что с высокой долей вероятности это правда. Еще 5 апреля КГГА ориентировали перевозчиков, что работать в нормальном режиме им придется не скоро. И как раз говорили о вероятности продления локдауна до 10 мая. То есть в этот раз для того, чтобы сбить темпы заболеваемости, ограничениями хотят зацепить Пасху и 9 Мая. Да и все майские праздничные дни", - сказано в сообщении телеграм-канала Klymenko Time.
Отметим, за последние сутки в Киеве выявили 1 417 случаев заражения коронавирусом, умерли - 45 человек, выздоровели - 476.
Всего в Киеве заболели 170 517 человек, умерли - 3701, вылечились - 108 732.
Локдаун в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- Из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточили карантин. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
- Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в ходе дополнительных карантинных ограничений с 5 апреля весь общественный транспорт в столице - и наземный, и метро – работает по специальным пропускам пассажиров.