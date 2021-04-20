Локдаун в Киеве продлят: врач спрогнозировала, до какого числа

Карантин в Киеве могут продлить до 9 мая / УНИАН

Жесткий карантин в Киеве могут продлить до 9 мая. Об этом заявила Главреду терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

Она считает, что решение столичных властей продлить карантин в Киеве до 30 апреля было правильным, так как в столичных больницах сохраняется дефицит коек с кислородом.

"Вполне вероятно, что 30 апреля - это тоже не окончательная дата, и локдаун оставят до 9 мая включительно", - предположила Амосова.

Она добавила, что на майские праздники заболеваемость коронавирусом начнет спадать, так как люди не ходят на работу, меньше бывают в магазинах и тому подобное.

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