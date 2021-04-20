Локдаун в Киеве продлят: врач спрогнозировала, до какого числа

30 апреля - не окончательная дата карантина в столице Украины. В городе наблюдается напряженная ситуация в больницах.
Жесткий карантин в Киеве могут продлить до 9 мая. Об этом заявила Главреду терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.
Она считает, что решение столичных властей продлить карантин в Киеве до 30 апреля было правильным, так как в столичных больницах сохраняется дефицит коек с кислородом.
"Вполне вероятно, что 30 апреля - это тоже не окончательная дата, и локдаун оставят до 9 мая включительно", - предположила Амосова.
Она добавила, что на майские праздники заболеваемость коронавирусом начнет спадать, так как люди не ходят на работу, меньше бывают в магазинах и тому подобное.
Коронавирус и карантин в Киеве - последние новости:
- По состоянию на 20 апреля Киев снова вырвался вперед по числу поставленных диагнозов за сутки. В столице за сутки выявили 892 случая заражения COVID-19, умерли 36 человек, выздоровели - 265.
- Всего в Киеве заболел 186 231 человек, умерли - 4 257, вылечились - 115 857.
- По состоянию на утро 3 апреля в Киеве также зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053.
- Антирекорд по Киеву был установлен по состоянию на утро 15 апреля - от коронавирусной болезни умер 51 человек.
- 19 апреля Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. В больницах Киева наблюдалась самая проблемная ситуация. В столице заняты 73,6% коек с кислородом, тогда как норма составляет не больше 65%.
- Жесткий карантин в Киеве продлили на 2 недели – до 30 апреля.
Автор: Анна Багрий