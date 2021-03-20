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Локдаун в Киеве с 20 марта: что запрещено и разрешено в столице

20 марта 2021, 09:02

Общественный транспорт в Киеве будет работать с определенными ограничениями.

Киев,прохожие
Жесткий карантин в Киеве продлится до 9 апреля / УНИАН

В субботу, 20 марта, в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.

Сколько продлится жесткий карантин

Городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение, согласно которому усиленные противоэпидемиологические меры в Киеве продлятся три недели – с 20 марта по 9 апреля. Ограничения соответствуют требованиям красной зоны, в которой оказалась столица.

Что запретили в Киеве с 20 марта

  • Работу кафе, баров и ресторанов, а также других заведений общественного питания на прием клиентов
  • Культурные, социальные рекламные, развлекательные и другие массовые мероприятия
  • Пребывание зрителей на различных спортивных мероприятиях
  • Работу торгово-развлекательных центров и других учреждений развлекательной сферы
  • Посещение образовательных заведений (исключение – детские сады и работа начальных школ 1-4 классов)
  • Прием посетителей музеями и кинотеатрами
  • Работу ярмарок, павильонов, непродовольственных рынков
  • Посещение бассейнов (исключение только для профессиональных спортсменов)
  • Проведение групповых занятий в спортивных залах
  • Посещение центров социальной защиты, где пребывают пожилые люди

Как будет работать транспорт

  • Городские пассажирские перевозки в Киеве останавливать не будут. Количество людей в салонах маршруток, троллейбусов и трамваев не должно превышать 50% сидячих мест
  • Метро продолжит свою работу. Однако на станциях метрополитена могут ограничивать вход во избежание скопления людей.
  • Поезда и электрички будут ходить через Киев. Пассажиры смогут совершать высадку и посадку на железнодорожных станциях в столице с 20 марта.
  • Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может ввести дополнительные ограничения в работе транспорта. Такое решение может вступить в силу через 48 часов.

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Локдаун в Киеве с 20 марта – что будет работать

  • Супермаркеты и продуктовые магазины
  • Аптеки
  • Заведения общественного питания в режиме адресной доставки заказов и на вынос
  • Религиозные мероприятия с соблюдением социальной дистанции в 10 квадратных метров на одного человека
  • Автозаправки
  • Банковские и почтовые отделения
  • Зоны питания в аэропортах
  • Заведения общественного питания в гостиницах с 6 до 11 утра
  • Зоомагазины
  • Магазины бытовой химии
  • Магазины непродовольственных товаров, но только на выдачу заказов
  • Спортивные залы по предварительной записи
  • Парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи

Работа школ и детских садов

Ученики 1-4 классов будут ходить в школу с 28 марта. Старшеклассников переводят на дистанционный режим. Работа детских садов не будет ограничена.

Киевская городская государственная администрация также рекомендует учреждениям бюджетной сферы и частному бизнесу перейти на "удаленку". Исключение составляет деятельность сотрудников предприятий критической сферы.

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