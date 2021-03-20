Локдаун в Киеве с 20 марта: что запрещено и разрешено в столице

Общественный транспорт в Киеве будет работать с определенными ограничениями.
В субботу, 20 марта, в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.
Сколько продлится жесткий карантин
Городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение, согласно которому усиленные противоэпидемиологические меры в Киеве продлятся три недели – с 20 марта по 9 апреля. Ограничения соответствуют требованиям красной зоны, в которой оказалась столица.
Что запретили в Киеве с 20 марта
- Работу кафе, баров и ресторанов, а также других заведений общественного питания на прием клиентов
- Культурные, социальные рекламные, развлекательные и другие массовые мероприятия
- Пребывание зрителей на различных спортивных мероприятиях
- Работу торгово-развлекательных центров и других учреждений развлекательной сферы
- Посещение образовательных заведений (исключение – детские сады и работа начальных школ 1-4 классов)
- Прием посетителей музеями и кинотеатрами
- Работу ярмарок, павильонов, непродовольственных рынков
- Посещение бассейнов (исключение только для профессиональных спортсменов)
- Проведение групповых занятий в спортивных залах
- Посещение центров социальной защиты, где пребывают пожилые люди
Как будет работать транспорт
- Городские пассажирские перевозки в Киеве останавливать не будут. Количество людей в салонах маршруток, троллейбусов и трамваев не должно превышать 50% сидячих мест
- Метро продолжит свою работу. Однако на станциях метрополитена могут ограничивать вход во избежание скопления людей.
- Поезда и электрички будут ходить через Киев. Пассажиры смогут совершать высадку и посадку на железнодорожных станциях в столице с 20 марта.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может ввести дополнительные ограничения в работе транспорта. Такое решение может вступить в силу через 48 часов.
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Локдаун в Киеве с 20 марта – что будет работать
- Супермаркеты и продуктовые магазины
- Аптеки
- Заведения общественного питания в режиме адресной доставки заказов и на вынос
- Религиозные мероприятия с соблюдением социальной дистанции в 10 квадратных метров на одного человека
- Автозаправки
- Банковские и почтовые отделения
- Зоны питания в аэропортах
- Заведения общественного питания в гостиницах с 6 до 11 утра
- Зоомагазины
- Магазины бытовой химии
- Магазины непродовольственных товаров, но только на выдачу заказов
- Спортивные залы по предварительной записи
- Парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи
Работа школ и детских садов
Ученики 1-4 классов будут ходить в школу с 28 марта. Старшеклассников переводят на дистанционный режим. Работа детских садов не будет ограничена.
Киевская городская государственная администрация также рекомендует учреждениям бюджетной сферы и частному бизнесу перейти на "удаленку". Исключение составляет деятельность сотрудников предприятий критической сферы.
Карантин в Киеве – новости
- Киевский градоначальник Виталий Кличко 18 марта анонсировал введение усиленного карантина в Киеве с 20 марта. Причиной ужесточения эпидемиологических мер стало ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Киеве.
- По словам Кличко, в Киеве критическая ситуация в связи с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Если власти вовремя не примут нужных мер, медицинская система окажется на грани коллапса.