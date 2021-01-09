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Локдаун в Киеве: стало известно о наказании за нарушение жесткого карантина

9 января 2021, 03:40
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В Киеве были выявлены многочисленные нарушения карантина.

Карантин
В Украине ужесточили карантин / УНИАН

О первых штрафах за нарушение локдауна в Киеве рассказала руководитель департамента коммуникаций Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Оксана Миронько.

Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, у бизнеса было буквально несколько часов для того, чтобы понять, что можно, а что нельзя продавать.

"Например, одна компания продавала бытовую химию, пришли проверяющие, составили протокол, наложили штраф на эту компанию. Кроме того, местные органы власти также составляют протоколы, которые не полностью соответствуют постановлению Кабмина. Это касается не только местных органов столичной власти, мы видим по другим регионам, где запрещают продажу бытовой химии, прессы. И здесь у предпринимателей возникает логичный вопрос, каким документам следовать - постановлению Кабмина, или протоколам местных органов, которые запрещают", - отметила Миронько.

В свою очередь начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан отметил, что 8 января начали работать мобильные группы с участием муниципальной охраны, Национальной полиции, Госпродпотребслужбы.

"Были выявлены многочисленные нарушения работы супермаркетов, ресторанного бизнеса. Сегодня прекратили деятельность 10 ресторанов, которые вообще игнорируют правила профилактических мер. Сейчас составляются протоколы, группы работают", - добавил Рубан.

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Ужесточение карантина в Украине:

  • В Украине с 8 по 24 января включительно действуют усиленные карантинные ограничения на выполнение решения правительства от 9 декабря 2020 года.
  • В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).
  • Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктам, и товарами первой необходимости.
  • Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.
  • Также в указанный период можно оказывать финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений, операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность АЗС (без зон питания), СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
  • Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.
  • Будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
  • Продолжит работать общественный транспорт.
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