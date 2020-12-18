Локдаун в Киеве: стало известно о сроках ужесточения карантина

Олег Рубан рассказал, когда ожидается рост заболеваемости COVID-19.
Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан прокомментировал вероятность ужесточения карантинных ограничений.
На сегодня нет оснований для ужесточения карантина в Киеве, сообщил он в комментарии РБК-Украина.
В то же время Рубан не исключает, что введении более жестких ограничений будет вероятно уже в 2021 году.
Глава Госпотребслужбы Киева пояснил, что именно в феврале ожидается рост заболеваемости COVID-19.
"Нет, оснований для этого нет (ужесточать карантин ранее - ред.). У нас есть основания делать это в феврале, когда у нас прогнозируется рост заболеваемости", - сказал Рубан.
В то же время он пояснил, что ситуация в Киеве остается напряженной из-за стабильно высокого показателя госпитализации тяжелых случаев.
"Но негативом также является то, что меньше обращаются за медицинской помощью или из-за недоверия к медицине, или из-за нежелания. То есть, занимаются люди самолечением", - добавил Рубан.
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Локдаун в Украине:
- Кабинет министров принял решение о введении карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
- Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
- Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
- развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
- учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
- Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
- Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
- Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
- Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.