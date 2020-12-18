Локдаун в Киеве: стало известно о сроках ужесточения карантина

В Киеве могут усилить карантин / УНИАН

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан прокомментировал вероятность ужесточения карантинных ограничений.

На сегодня нет оснований для ужесточения карантина в Киеве, сообщил он в комментарии РБК-Украина.

В то же время Рубан не исключает, что введении более жестких ограничений будет вероятно уже в 2021 году.

Глава Госпотребслужбы Киева пояснил, что именно в феврале ожидается рост заболеваемости COVID-19.

"Нет, оснований для этого нет (ужесточать карантин ранее - ред.). У нас есть основания делать это в феврале, когда у нас прогнозируется рост заболеваемости", - сказал Рубан.

В то же время он пояснил, что ситуация в Киеве остается напряженной из-за стабильно высокого показателя госпитализации тяжелых случаев.

"Но негативом также является то, что меньше обращаются за медицинской помощью или из-за недоверия к медицине, или из-за нежелания. То есть, занимаются люди самолечением", - добавил Рубан.

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