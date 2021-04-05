Локдаун в Киеве стартовал: что творится в метро и на остановках

В первый день жесткого карантина в столичном метро было непривычно мало пассажиров, узнали журналисты.
В понедельник, 5 апреля, в Киеве начался жесткий карантин – новый локдаун 2021 для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Главное ограничение локдауна такое – в общественном транспорте могут ездить только те, кто получил специальный пропуск.
Около 8:30 в метро были очереди, поскольку наличие спецпропуска на входе проверяли сотрудники полиции и Нацгвардии, были конфликты, пишет Сегодня со ссылкой на сведения корреспондентов.
По словам людей, у которых есть спецпропуска, в метро было непривычно мало людей.
В Telegram-канале PavlovskyNews говорится, что в метро многих не пускали.
"Не все жители столицы успели получить пропуска, поэтому многих заворачивают… К примеру, женщина уверяет, что работает в больнице, но документы получить не успела. Полицейские советуют ехать на такси…", – отмечается в публикации.
На остановках маршрутных такси в столице была разная ситуация.
По состоянию на 7:45 на Нивках почти не было людей, маршрутки ходили полупустые.
На Борщаговке – на ул. Гната Юры – были длинные очереди, и ходило мало маршруток.
Возле станции метро Академгородок на конечной остановке маршруток дежурили полицейские.
Недовольные люди высказывали претензии, что из-за ужесточения карантина не могут попасть на работу.
Журналисты узнали, что многие киевляне пытались попасть в транспорт по старым спецпропускам.
Судя по фото, опубликованным УНИАН, на остановках автобусов и скоростных трамваев, очередей не было.
Службы такси Киеве подняли цены более чем в два раза, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
"…выехать в аэропорт Борисполь из спального района Оболонь сейчас можно в лучшем случае за 1000 гривен. В обычное время – 350-400 грн", – выяснили журналисты.
В столице в первый день локдауна проблемы возникли и у автомобилистов. Ряд дорог утром сковали пробки, свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Традиционно пробки были на въездах на мосты через Днепр, на самих мостах и на выездах с них.
Движение на дорогах было сильно утруднено возле Нивок, Шулявки, на Подоле, возле Национального парка Голосевский, у Осокорков и Позняков и на Троещине.
Карантин в Киеве и локдаун – что нужно знать
- В Украине и в частности в Киеве из-за коронавируса карантин стартовал с 12 марта 2020 года. Сначала он был общенациональным и жестким, ездить в транспорте можно было только по спецпропускам.
- Позже ограничительные меры смягчили. В конце 2020 года ситуация с коронавирусом ухудшилась, и в январе 2021 решили ввести локдаун 2021. Потом ситуация улучшилась.
- В марте ситуация с COVID-19 в Киеве серьезно ухудшилась, и власти решили ужесточить карантин с 20 числа до 9 апреля. Ужесточение карантина не помогло, поэтому с 5 апреля до 16 числа введен локдаун.
- В частности, он предусматривает изменение работы транспорта, закрытие заведений культуры, общественного питания, развлекательных заведений и некоторых магазинов.
- По сведениям мэра Виталия Кличко, коронавирус в Киеве по состоянию на 5 апреля диагностирован у 167 668 человек, скончались 3 617 инфицированных, а выздоровели 107 559 пациентов.