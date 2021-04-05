УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Локдаун в Киеве стартовал: что творится в метро и на остановках

5 апреля 2021, 09:03

В первый день жесткого карантина в столичном метро было непривычно мало пассажиров, узнали журналисты.

В первый день локдауна в столице на некоторых остановках были очереди
В первый день локдауна в Киеве на некоторых остановках были очереди / УНИАН

В понедельник, 5 апреля, в Киеве начался жесткий карантин – новый локдаун 2021 для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Главное ограничение локдауна такое – в общественном транспорте могут ездить только те, кто получил специальный пропуск.

Около 8:30 в метро были очереди, поскольку наличие спецпропуска на входе проверяли сотрудники полиции и Нацгвардии, были конфликты, пишет Сегодня со ссылкой на сведения корреспондентов.

По словам людей, у которых есть спецпропуска, в метро было непривычно мало людей.

В метро Киева спецпропуска проверяли правоохранители
В киевском метро спецпропуска проверяли правоохранители / t.me/Segodnya_life

В Telegram-канале PavlovskyNews говорится, что в метро многих не пускали.

"Не все жители столицы успели получить пропуска, поэтому многих заворачивают… К примеру, женщина уверяет, что работает в больнице, но документы получить не успела. Полицейские советуют ехать на такси…", – отмечается в публикации.

На остановках маршрутных такси в столице была разная ситуация.

По состоянию на 7:45 на Нивках почти не было людей, маршрутки ходили полупустые.

На Борщаговке – на ул. Гната Юры – были длинные очереди, и ходило мало маршруток.

В первый день нового локдауна 2021 на некоторых остановках были очереди
В первый день локдауна в столице на некоторых остановках были очереди / kiev.segodnya.ua

Возле станции метро Академгородок на конечной остановке маршруток дежурили полицейские.

Недовольные люди высказывали претензии, что из-за ужесточения карантина не могут попасть на работу.

Журналисты узнали, что многие киевляне пытались попасть в транспорт по старым спецпропускам.

Судя по фото, опубликованным УНИАН, на остановках автобусов и скоростных трамваев, очередей не было.

В Киеве не засняли очереди на автобус в первый день локдауна 2021
В столице не засняли очереди на автобус в первый день локдауна 2021 / УНИАН
В Киеве не засняли очереди на скоростной трамвай в первый день локдауна
В столице не засняли очереди на скоростной трамвай в первый день локдауна 2021 / УНИАН

Службы такси Киеве подняли цены более чем в два раза, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

"…выехать в аэропорт Борисполь из спального района Оболонь сейчас можно в лучшем случае за 1000 гривен. В обычное время – 350-400 грн", – выяснили журналисты.

В столице в первый день локдауна проблемы возникли и у автомобилистов. Ряд дорог утром сковали пробки, свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Традиционно пробки были на въездах на мосты через Днепр, на самих мостах и на выездах с них.

Движение на дорогах было сильно утруднено возле Нивок, Шулявки, на Подоле, возле Национального парка Голосевский, у Осокорков и Позняков и на Троещине.

Пробки в столице 5 апреля
Пробки в Киеве 5 апреля / Скриншот

Карантин в Киеве и локдаун – что нужно знать

  • В Украине и в частности в Киеве из-за коронавируса карантин стартовал с 12 марта 2020 года. Сначала он был общенациональным и жестким, ездить в транспорте можно было только по спецпропускам.
  • Позже ограничительные меры смягчили. В конце 2020 года ситуация с коронавирусом ухудшилась, и в январе 2021 решили ввести локдаун 2021. Потом ситуация улучшилась.
  • В марте ситуация с COVID-19 в Киеве серьезно ухудшилась, и власти решили ужесточить карантин с 20 числа до 9 апреля. Ужесточение карантина не помогло, поэтому с 5 апреля до 16 числа введен локдаун.
  • В частности, он предусматривает изменение работы транспорта, закрытие заведений культуры, общественного питания, развлекательных заведений и некоторых магазинов.
  • По сведениям мэра Виталия Кличко, коронавирус в Киеве по состоянию на 5 апреля диагностирован у 167 668 человек, скончались 3 617 инфицированных, а выздоровели 107 559 пациентов.
Карантин в Киеве локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Локдаун в Киеве стартовал: что творится в метро и на остановках». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Роман на проекте: участник Голоса признался в любви соперницеРоман на проекте: участник Голоса признался в любви сопернице Украину ждет новый коронавирусный марафон, так как коллективного иммунитета достичь нереально – врач АмосоваУкраину ждет новый коронавирусный марафон, так как коллективного иммунитета достичь нереально – врач Амосова Представители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по ДонбассуПредставители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по Донбассу В Германии отреагировали на слова Путина о "красных линиях" для ЗападаВ Германии отреагировали на слова Путина о "красных линиях" для Запада На Киев надвигается мощный ураган с грозой и градомНа Киев надвигается мощный ураган с грозой и градом

Последние новости

03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
01:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
Реклама
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
Реклама
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:43
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
17:10
СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5 Видео
17:09
Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире Видео
16:56
Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: невероятно простые идеи Видео
Реклама
16:46
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Видео
16:37
У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения Видео
16:20
В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам Видео
16:07
Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust Видео
16:06
Вице-премьер объяснил, почему не будет войны между Украиной и Россией
15:39
Синоптик дал неожиданный прогноз на май с похолоданием и заморозками Видео
15:18
Врач рассказал, вызывает ли отсутствие лифчика провисание груди Видео
15:13
Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан Видео
15:08
Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Видео
15:00
7 полезных приложений, которые помогут в работе
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять