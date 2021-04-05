Локдаун в Киеве стартовал: что творится в метро и на остановках

В первый день локдауна в Киеве на некоторых остановках были очереди / УНИАН

В понедельник, 5 апреля, в Киеве начался жесткий карантин – новый локдаун 2021 для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Главное ограничение локдауна такое – в общественном транспорте могут ездить только те, кто получил специальный пропуск.

Около 8:30 в метро были очереди, поскольку наличие спецпропуска на входе проверяли сотрудники полиции и Нацгвардии, были конфликты, пишет Сегодня со ссылкой на сведения корреспондентов.

По словам людей, у которых есть спецпропуска, в метро было непривычно мало людей.

В киевском метро спецпропуска проверяли правоохранители / t.me/Segodnya_life

В Telegram-канале PavlovskyNews говорится, что в метро многих не пускали.

"Не все жители столицы успели получить пропуска, поэтому многих заворачивают… К примеру, женщина уверяет, что работает в больнице, но документы получить не успела. Полицейские советуют ехать на такси…", – отмечается в публикации.

На остановках маршрутных такси в столице была разная ситуация.

По состоянию на 7:45 на Нивках почти не было людей, маршрутки ходили полупустые.

На Борщаговке – на ул. Гната Юры – были длинные очереди, и ходило мало маршруток.

В первый день локдауна в столице на некоторых остановках были очереди / kiev.segodnya.ua

Возле станции метро Академгородок на конечной остановке маршруток дежурили полицейские.

Недовольные люди высказывали претензии, что из-за ужесточения карантина не могут попасть на работу.

Журналисты узнали, что многие киевляне пытались попасть в транспорт по старым спецпропускам.

Судя по фото, опубликованным УНИАН, на остановках автобусов и скоростных трамваев, очередей не было.

В столице не засняли очереди на автобус в первый день локдауна 2021 / УНИАН

В столице не засняли очереди на скоростной трамвай в первый день локдауна 2021 / УНИАН

Службы такси Киеве подняли цены более чем в два раза, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

"…выехать в аэропорт Борисполь из спального района Оболонь сейчас можно в лучшем случае за 1000 гривен. В обычное время – 350-400 грн", – выяснили журналисты.

В столице в первый день локдауна проблемы возникли и у автомобилистов. Ряд дорог утром сковали пробки, свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Традиционно пробки были на въездах на мосты через Днепр, на самих мостах и на выездах с них.

Движение на дорогах было сильно утруднено возле Нивок, Шулявки, на Подоле, возле Национального парка Голосевский, у Осокорков и Позняков и на Троещине.

Пробки в Киеве 5 апреля / Скриншот

Карантин в Киеве и локдаун – что нужно знать