Локдаун в Киеве: в Минздраве заявили о "критической ситуации"

Локдаун в Киеве могут продлить / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал результаты жестких карантинных ограничений в Киеве.

Общественный транспорт является одним из источников распространения коронавируса, а поэтому ограничения его работы в Киеве в Минздраве поддерживают, заявил он в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья, медпомощи и медицинского страхования, трансляция которого велась на портале YouTube.

Главный санитарный врач обратил внимание на то, что в Киеве критическая ситуация с коронавирусом, однако в Минздраве ожидают, что положительный результат от ограничений будет наблюдаться уже в течение ближайшей недели, на что указывает стабилизация госпитализаций.

"Мы видим реально критическую ситуацию и поддерживаем действия КГГА о дополнительных карантинных ограничениях, которые внедряются в городе. В частности, об ограничении движения общественного транспорта, как одного из источников распространения коронавирусной болезни", — сказал Ляшко.

Он добавил, что по статистике на 100 тысяч населения, в Киеве лучшие показатели по обеспеченности как кроватями, так и кроватями с кислородом, реанимационными кроватями и аппаратами ИВЛ.

Продление локдауна в Киеве: что известно

В Киеве жесткий карантин будет продлен, как минимум, до 10 мая, сообщает издание Парламент.UA, ссылаясь на собственные источники.

Сообщается, что до 10 мая столица точно будет находиться в "красной" зоне, ослабления карантинных ограничений не предвидится.

После 10 мая, по информации источника, возможен переход в "оранжевую зону", при условии, что после пасхальных праздников не будет скачка заболеваемости.

Летом, в сезон каникул у студентов и отпусков, Киев может перейти в "желтую" карантинную зону, подчеркивается в материале.

Читайте такжеВ Киеве сделали неожиданное заявление о локдауне на Пасху

Локдаун в Киеве: