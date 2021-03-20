Локдаун в Киеве во всей красе: забитые маршрутки и открытый Эпицентр

В столице в первый же день нарушали новые карантинные меры.
С субботы, 20 марта, в Киеве из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса COVID-19 начал действовать жесткий карантин, и ограничительные меры уже были нарушены.
В столичных маршрутных такси салоны забиты пассажирами – заполнены сидячие места, и есть пассажиры, которые стоят, свидетельствуют фото, обнародованные на strana.ua.
По сведениям издания, в маршрутках не проверяют количество пассажиров, люди не придерживаются необходимой дистанции (1,5 метра).
В гипермаркете Эпицентр после начала локдауна были введены ограничения – магазину можно торговать только продуктами, зоотоварами, бытовой химией и цветами, а другие группы товаров отделили оградительными лентами.
Журналисты выяснили, что люди могут без проблем обойти оградительные ленты и выбрать товар, однако купить его можно будет только через Интернет.
Жесткий карантин в Киеве – что нужно знать
- В Украине из-за коронавируса карантин начался с 12 марта 2020 года. В конце прошлого года больных стало намного больше, поэтому Кабмин решил с 8 по 25 января 2021 ввести локдаун.
- В марте в Киеве серьезно возросло число заболевших. Столичные власти решили ввести локдаун 2021 с 20 марта до 9 апреля. Киев попал в красную зону карантина.
- В частности в столице запретили полную посадку в транспорте – пассажиры должны занимать только половину сидячих мест. Также непродовольственным магазинам запретили работать в обычном режиме.
- Ранее во время карантина Эпицентр уже попадал в скандалы – гипермаркет продолжал работать тогда, когда на это не имел права.