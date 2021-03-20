Локдаун в Киеве во всей красе: забитые маршрутки и открытый Эпицентр

Во время жесткого карантина в Киеве были забиты маршрутки / УНИАН

С субботы, 20 марта, в Киеве из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса COVID-19 начал действовать жесткий карантин, и ограничительные меры уже были нарушены.

В столичных маршрутных такси салоны забиты пассажирами – заполнены сидячие места, и есть пассажиры, которые стоят, свидетельствуют фото, обнародованные на strana.ua.

По сведениям издания, в маршрутках не проверяют количество пассажиров, люди не придерживаются необходимой дистанции (1,5 метра).

В Киеве во время жесткого карантина были забиты маршрутки / kiev.strana.ua

В гипермаркете Эпицентр после начала локдауна были введены ограничения – магазину можно торговать только продуктами, зоотоварами, бытовой химией и цветами, а другие группы товаров отделили оградительными лентами.

Журналисты выяснили, что люди могут без проблем обойти оградительные ленты и выбрать товар, однако купить его можно будет только через Интернет.

В столичном Эпицентре можно обойти запреты / kiev.strana.ua

В киевском Эпицентре можно обойти запреты / kiev.strana.ua

Жесткий карантин в Киеве – что нужно знать