Локдаун в Украине: Кабмин срочно собирается на заседание

Кабинет министров из-за локдауна соберется на внеочередное заседание / УНИАН

5 января состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины, на котором будут рассматривать вопрос ограничения продажи ряда групп товаров во время локдауна.

"Наверное, будет еще официальный анонс, но могу сказать, что завтра в обед состоится заседание правительства. И, очевидно, эту тему (ограничение продажи определенных товаров) премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментирует", — сообщил УНН информированный источник в Кабмине.

Собеседник отметил, что уже "были разговоры об этих ограничениях".

"К тому же от депутатов обращения поступают. Даже такого типа: "Смотрите, ведь уровень заболеваемости (COVID-19) падает. Может вообще не надо локдауна?" Другие говорят, что надо. Больше сказать не могу, кроме того, что завтра будет заседание Кабмина, и думаю, что на эту тему, перед 8 января, премьер обязательно несколько слов скажет", — отметил источник.

Отметим, локдаун в Украине может не начаться в пятницу, 8 января, – ужесточение карантина для борьбы с коронавирусом COVID-19 перенесут.

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