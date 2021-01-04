Локдаун в Украине: Кабмин срочно собирается на заседание

Кабмин завтра рассмотрит вопрос ограничения продажи товаров при локдауне.
5 января состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины, на котором будут рассматривать вопрос ограничения продажи ряда групп товаров во время локдауна.
"Наверное, будет еще официальный анонс, но могу сказать, что завтра в обед состоится заседание правительства. И, очевидно, эту тему (ограничение продажи определенных товаров) премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментирует", — сообщил УНН информированный источник в Кабмине.
Собеседник отметил, что уже "были разговоры об этих ограничениях".
"К тому же от депутатов обращения поступают. Даже такого типа: "Смотрите, ведь уровень заболеваемости (COVID-19) падает. Может вообще не надо локдауна?" Другие говорят, что надо. Больше сказать не могу, кроме того, что завтра будет заседание Кабмина, и думаю, что на эту тему, перед 8 января, премьер обязательно несколько слов скажет", — отметил источник.
Отметим, локдаун в Украине может не начаться в пятницу, 8 января, – ужесточение карантина для борьбы с коронавирусом COVID-19 перенесут.
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Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отмены усиленного карантина в январе не будет.
- Общенациональный карантин, согласно которому украинцы будут жить по правилам оранжевой эпидемиологической зоны, продлен до 1 марта 2021 года.